DSDS in Thailand: "Die Stimme gehört nicht in den Arsch"

Bangkok (Thailand) - Weiter geht es mit den Ausland-Recalls bei " Deutschland sucht den Superstar ". Die Zahl der Kandidaten hat sich erneut verkleinert. Haben es Monika (21) und Isa (22) aus Salzgitter ( Niedersachsen ) in die nächste Runde geschafft?

V.l.n.r.: Leony (25), Katja Krasavice (26), Pietro Lombardi (30) und Dieter Bohlen (68) mussten entscheiden, wer eine Runde weiter kommt. © RTL/Markus Hertrich

Für 22 Kandidaten ging es von den letzten Recalls auf Mallorca in die nächste Auswahlrunde Richtung Thailand. Bei brütender Hitze und viel Schweiß mussten die angehenden Superstars innerhalb kürzester Zeit wieder beweisen, wie gut sie Lieder verinnerlichen und wiedergeben können.

Am Ende entschieden Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leonie "Leony" Burger (25), welche vier Kandidaten nach Hause fliegen mussten.

Die ehemalige Kandidatin und Zweitplatzierte der ersten DSDS-Staffel, Juliette Schoppmann (42), steht den jungen Sängern als Coach zur Seite. In Bangkok wurden sie in Girl- und Boybands eingeteilt.

Monika wurde ihrer Mitstreiterin Marlene (19) aus Karlsruhe zugeteilt und erhielten prompt von den anderen Kandidaten den Bandnamen "M&Ms". Ihnen wurde der Song "Skyfall" von Adele (34) zugewiesen.

Isa kam in eine Dreiergruppe. An seiner Seite sangen noch Zeno (22) aus München und Lorent (19) aus Dierikon (Schweiz). "Bei euch wird es krass. Ich freue mich so sehr", strahlte Schoppmann. Sie teilte den Jungs den Titel "Grenade" von Bruno Mars zu.

Weder bei Isa noch bei Monika herrschte Freude über die Liedauswahl. Beide hatten so ihre Bedenken, ob ihr jeweiliges Lied ihnen liegen würde.