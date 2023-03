DSDS-Trubel hinter den Kulissen: Jury flüchtet aus Thailand-Hotel - ohne Dieter Bohlen

Phuket (Thailand)/Köln – Aufregung hinter den Kulissen von " Deutschland sucht den Superstar "! Die Jury soll während der Dreharbeiten zum Recall in Thailand fluchtartig ihr Hotel verlassen haben, doch was war mit Dieter Bohlen (69)?

Laut "Bild" war die Jury abseits der TV-Kameras in einem Resort nahe des Produktionsortes eingebucht. Doch kaum angekommen, hätten Pietro und Co. ihre Koffer auch schon wieder gepackt und die Bleibe nach nur einem Tag wieder verlassen.

Der Poptitan befand sich währenddessen offenbar bereits in einem anderen Luxus-Hotel auf Phuket. © RTL/Markus Hertrich

Dieter Bohlen war bei der Resort-Flucht den Informationen zufolge nicht dabei. So wohnte der Chefjuror angeblich von Anfang an woanders - nicht Tür an Tür mit Pietro, Leony und Katja.

Bohlen soll aus familiären Gründen direkt auf Phuket in einem Luxus-Hotel residiert haben. Das will "Bild" aus Produktionskreisen erfahren haben. In der Regel buche der 69-Jährige seine Unterkunft selber, um die Kosten anschließend RTL in Rechnung zu stellen.

Tatsächlich soll Bohlens Kollegen-Trio dem Beispiel des Poptitans schließlich gefolgt und nach ihrem Abgang im selben Hotel auf Phuket untergekommen sein. Ein spontaner Ortswechsel, der so ursprünglich wohl nicht geplant war.

Ob sich Bohlen über die unverhoffte Gegenwart seiner Co-Juroren gefreut hat, ist nicht bekannt. Zwischen Katja und ihm scheint nach dem Eklat um einen sexistischen Spruch der "Modern Talking"-Ikone noch immer dicke Luft zu herrschen.

"DSDS" läuft immer samstags um 20.15 Uhr bei RTL. Das große Finale der Jubiläumsstaffel findet am 22. April 2023 statt.