Es droht sogar der Rausschmiss! "DSDS"-Juroren müssen Knallhart-Vertrag zustimmen
Köln - In der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bildeten Dieter Bohlen (72), Bushido (47) und Isi Glück (35) erstmals die Jury. Was keiner weiß: Das Trio hat Knallhart-Verträge!
Wie "Bild" erfahren haben will, regeln die Kontrakte die Gagen, die Drehtage, das Verhalten, mögliche Konkurrenzauftritte, den Social-Media-Auftritt sowie Geheimhaltung der Castings.
Demnach sei RTL dazu berechtigt, ein Jury-Mitglied herauszuschmeißen, wenn das Verhalten des Jurors dem Ruf des Senders oder der beliebten Casting-Show schadet.
Diese Klausel soll eingeführt worden sein, nachdem Michael Wendler (53) 2020 für einen Skandal gesorgt hatte.
Im Zuge der Corona-Pandemie schmiss der Sänger immer wieder mit wirren Verschwörungstheorien gegen die Bundesregierung um sich.
Teuer soll es außerdem werden, wenn eines der Jury-Mitglieder unausgesprochen bei einer Konkurrenzshow zu sehen ist.
Demnach werden dann satte 55 Prozent der Gesamtgage fällig!
RTL regelt auch Alkohol- und Drogenprobleme
Zudem sei es den dreien untersagt, über Streit hinter den Kulissen oder interne Produktionsdetails zu sprechen. Hält man sich nicht daran, kann es zu einer Vertragsstrafe von bis zu 35 Prozent kommen.
Probleme bekommen die Juroren auch, wenn sie unter Drogen- der Alkoholeinfluss am Set erscheinen und Dreharbeiten unmöglich sind.
Wie "Bild" weiter berichtet, soll auch die Gage streng geregelt sein. Demnach werde das Honorar, welches teilweise bei mehr als einer Million Euro liegen soll, nicht direkt komplett ausgezahlt.
So soll ein Teil bei der Vertragsunterschrift gezahlt worden sein. Die restlichen Zahlungen soll es dann nach dem Recall und dem Finale gegeben haben.
Dazu übertragen die Jury-Mitglieder dem Kölner Privatsender umfangreiche Nutzungsrechte.
Auch für einen möglichen Produktionsausfall wurde vorgesorgt. Denn sollte dieser Fall eintreten, gebe es spezielle Versicherungsregelungen. Zuvor aber müssen die Juroren medizinische Behandlungen zulassen und Ärzte sogar teilweise von der Schweigepflicht entbinden.
Eine Nachfrage zu den Vertragsdetails von TAG24 ließ RTL bislang unbeantwortet.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa