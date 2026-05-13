Es droht sogar der Rausschmiss! "DSDS"-Juroren müssen Knallhart-Vertrag zustimmen

Köln - In der 22. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar " bildeten Dieter Bohlen (72), Bushido (47) und Isi Glück (35) erstmals die Jury. Was keiner weiß: Das Trio hat Knallhart-Verträge!

Bushido (47, l.), Isi Glück (35) und Dieter Bohlen (72) bildeten in diesem Jahr die Jury bei "Deutschland sucht den Superstar". © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "Bild" erfahren haben will, regeln die Kontrakte die Gagen, die Drehtage, das Verhalten, mögliche Konkurrenzauftritte, den Social-Media-Auftritt sowie Geheimhaltung der Castings.

Demnach sei RTL dazu berechtigt, ein Jury-Mitglied herauszuschmeißen, wenn das Verhalten des Jurors dem Ruf des Senders oder der beliebten Casting-Show schadet.

Diese Klausel soll eingeführt worden sein, nachdem Michael Wendler (53) 2020 für einen Skandal gesorgt hatte.

Im Zuge der Corona-Pandemie schmiss der Sänger immer wieder mit wirren Verschwörungstheorien gegen die Bundesregierung um sich.

Teuer soll es außerdem werden, wenn eines der Jury-Mitglieder unausgesprochen bei einer Konkurrenzshow zu sehen ist.

Demnach werden dann satte 55 Prozent der Gesamtgage fällig!