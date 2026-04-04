"DSDS"-Auftritt verschlägt der Jury die Sprache - auch Dieter Bohlen kann's nicht glauben

Köln - Dieser Auftritt sorgt bei " Deutschland sucht den Superstar " für staunende Gesichter: Kandidat Evan sorgt dafür, dass sich die Jury wieder wie in den 80er Jahren fühlt - und auch Pop-Titan Dieter Bohlen (72) spielt eine Rolle.

Kandidat Evan sorgt bei "Deutschland sucht den Superstar" für einen "ästhetischen Leckerbissen". © RTL / Stefan Gregorowius

Als "ästhetischer Leckerbissen" wird Ivan angekündigt, als er den Castingraum der beliebten RTL-Show betritt.

"Du siehst ja aus wie der junge Dieter Bohlen", findet "Ballermann"-Star Isi Glück (35) beim Anblick des Kandidaten.

Der Grund: Mal abgesehen vom 80er-Look ähnelt seine Frisur der früheren Haarpracht des Ex-Mannes von Verona Pooth (57).

Da möchte der Pop-Titan aber nicht ganz mitgehen, denn er stellt klar: "Ich hatte mehr Haare als er!"

Zudem habe er "ja quasi die Jacke von Thomas Anders an", macht der 72-Jährige deutlich und führt schmunzelnd aus: "Also, so was habe ich nie angezogen."