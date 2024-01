Rentner-Paar um Geld geprellt: RTL reagiert auf Fan-Wut gegen DSDS-Jurorin Loredana

Rapperin Loredana (28) wird in der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ein Teil der Jury sein. © Bildmontage: Instagram/loredana (Screenshots)

Schon länger ist bekannt, dass in diesem Jahr neben Poptitan Dieter Bohlen (69) auch wieder sein musikalischer Ziehsohn Pietro Lombardi (31) in der Jury sitzen wird. Seit kurzem ist bekannt: Auch Beatrice Egli (35) und Loredana sind dabei.

Dass die Kölner Fernsehmacher nach den vielen Negativschlagzeilen in den vergangenen Staffel ausgerechnet die 28-jährige Rapperin mit ins Boot geholt haben, können viele "DSDS"-Liebhaber aufgrund ihrer Vergangenheit nicht nachvollziehen.

"Loredana hat in der Schweiz eine Rentnerin mit Betrug um ihr Vermögen gebracht. Ich verstehe nicht, wie man so jemandem noch eine Plattform bieten kann. RTL hat echt keine Schmerzgrenze", heißt es etwa unter einem Post auf der offiziellen Instagram-Seite des einst so beliebten Formats.

Die Vorwürfe sind in der Tat kein Hirngespinst. Im Mai 2019 wurde die "Sonnenbrille"-Interpretin in ihrer Wohnung in Luzern von der Polizei festgenommen. Es ging um Trickbetrug an einem älteren Ehepaar.

Loredana hatte später zugegeben, sich als Anwältin ausgegeben zu haben, um die Geschädigten zu prellen. Das Verfahren wurde im Herbst 2020 eingestellt. Die 28-Jährige musste eine Entschädigung zahlen und die Gerichtskosten übernehmen.