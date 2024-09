Tränen bei DSDS-Teilnehmer wegen Pietro Lombardi: "Das ist meine Geschichte!"

Berührte mit seinem Weg zu DSDS und seinem Auftritt die Jury: Pietro Lombardi (32) fühlte sich bei Kandidat Luca Montante (23) an seine eigene Erfolgsstory erinnert. © Bilmontage: RTL/Stefan Gregorowius, RTL/Markus Hertrich

Klar wird gleich zu Beginn, als Kandidat Luca seinen ersten Auftritt vor der Jury hat: Für den 23-jährigen Mechatroniker aus Hofheim im Taunus war es nicht leicht dort hinzukommen.

Gleich mehrfach hatte er sich bereits bei DSDS beworben, hatte es aber nie bis zum Vorsingen geschafft. Dieses Mal sollte es anders werden. "Pietro Lombardi hat mich geprägt, er ist mein Idol", sagte Luca vorab. "Ich werde alles geben."

Und so kam es dann auch: Total aufgeregt aber fest entschlossen performte der 23-Jährige äußerst gefühlvoll "Another Love" von Tom Odell (33). Gespannt wartete er anschließend auf das Urteil.

"Das war überraschend gut", meint Pop-Titan Dieter Bohlen (70) zur Leistung von Luca. Als Pietro Lombardi jedoch zu seinem Feedback ausholt, wird es richtig emotional: "Ich sehe in dir komplett mich, weil an mich hat auch niemand geglaubt – genau wie an dich. Es ist die gleiche Geschichte. Ich war beim Casting. Jeder hat mich nach Hause geschickt."

Tatsächlich brauchte auch Pietro mehrere Anläufe um bei DSDS in den Recall zu kommen. Und der 32-Jährige meint weiter: "Ich kenne dich nicht lange, aber ich bin so stolz auf deine Leistung. Wirklich, du bist ein ganz Großer! Und ich muss dich jetzt in den Arm nehmen, weil es ist meine Geschichte!"