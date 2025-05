"Situation, die wir so noch nicht hatten": Bei Elefanten-Auszug aus Leipzig muss der Profi ran

Rani (15) und Tochter Savani (2) haben Leipzig verlassen, ihren Pflegern den Umzug aber leicht gemacht. © Zoo Leipzig

Ganze drei Tonnen bringt die 15-jährige Elefantenkuh Rani auf die Waage, ihre knapp zwei Jahre alte Tochter Savani noch einmal 800 Kilogramm. Kein leichtes Unterfangen also, die beiden in eine Transportkiste zu bekommen.

Da beide im selben Container transportiert werden sollen, ist die Bindung zwischen Mutter und Kind das Wichtigste.

"Das ist eine Situation, die wir hier so noch nicht hatten. Wir verladen mit dem erfahrensten Elefanten-Transporteur, der schon 208 Elefanten transportiert hat, heute sind wir dann bei 210", so Pfleger Johannes Pfleiderer in der neuesten Folge von "Elefant, Tiger & Co.". Dennoch seien alle zuversichtlich.

Dafür braucht es im Vorfeld natürlich ganz viel Übung. Für Rani ist so ein Umzug zwar nichts Neues, für ihren Nachwuchs allerdings schon.

"Die Kleinen haben natürlich viel mehr Bewegungsdrang, die sind ein bisschen hibbelig. Da ist das Schwierigste, die einfach ruhig am Platz zu halten", erklärt Pfleger Michael Winzer.