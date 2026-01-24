Nach Not-OP: Leipziger Tierärzte sorgen sich immer noch um Elefant Akito
Leipzig - Ende Oktober jagte Elefanten-Bulle Akito (3) den Tierpflegern im Leipziger Zoo einen Schrecken ein. Er hatte sich am Stoßzahn verletzt und die Verletzung war so stark, dass Experten aus Estland und Südafrika das Tier not-operieren mussten.
Die Operation war aber nur eine Maßnahme. Die Tierärzte in Leipzig müssen seitdem regelmäßig den Jungbullen kontrollieren, die Stelle täglich ausspülen und schauen, wie der Stoßzahn sich entwickelt.
Akito verletzte sich bis in die Pulpa, also bis in das Zahninnere. Die Stelle wurde zwar aufgefüllt, allerdings könnten sich dahinter Gasblasen bilden oder Erreger sich festsetzen.
"Das wäre dann eine Bombe", erklärte Tierärztin Dr. Anja Lange-Garbotz in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co".
Um zu checken, ob alles in Ordnung ist, musste der Elefant zum Röntgen. Für die Ärzte ist das aber gar nicht so einfach. "Die Herausforderung ist natürlich, dass Akito beim Röntgen wach ist", sagte Dr. Lange-Garbotz.
Bei Zoo-Elefant Akitos Verletzung zeigen sich Fortschritte
Die Handwerker im Zoo haben für das Ärzteteam extra eine Platte gebaut, wo der Stoßzahn während des Röntgens angelegt werden kann. Tierpfleger Tristan Kluge hat vorab mit Akito trainiert und muss im entscheidenden Moment dafür sorgen, dass das Tier ruhig blieb.
Doch zum Glück lief alles nach Plan. Zurück in der Praxis konnte Dr. Anja Lange-Garbotz die perfekten Röntgenbilder betrachten und die stimmten sie positiv.
Es hat sich eine sogenannte Dentinbrücke gebildet, also eine Art natürliche Schutzschicht, die das Zahninnere verschließt.
"Das haben wir uns gewünscht. Ich bin total zufrieden", sagte die Ärztin freudig. Auch der Tiermediziner Prof. Gerhard Steenkamp aus Südafrika lobte die Bilder.
Akitos Zahn ist in den letzten Wochen knapp 1,4 Zentimeter gewachsen. Das ist ein gutes Zeichen, denn Elefanten interagieren mit ihren Artgenossen auch über die Stoßzähne und der Jungbulle kann sich so altersgerecht entwickeln.
Die Tierärzte wollen weiterhin alle vier Wochen ein Röntgenbild zur Kontrolle machen. Wenn nach spätestens einem halben Jahr alles in Ordnung ist, könne man damit aufhören, so die Experten.
Die ganze Folge 1162 von "Elefant, Tiger und Co." mit dem Titel "Einmal durchleuchten, bitte" mit weiteren Tiergeschichten aus dem Leipziger Zoo könnt Ihr in der ARD Mediathek streamen.
Titelfoto: Bildmontage: Zoo Leipzig; Sebastian Willnow/dpa