Nach Not-OP: Leipziger Tierärzte sorgen sich immer noch um Elefant Akito

In der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." erklären die Tierärzte, wie es um den Elefantenbullen Akito steht, der im Oktober notoperiert werden musste.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ende Oktober jagte Elefanten-Bulle Akito (3) den Tierpflegern im Leipziger Zoo einen Schrecken ein. Er hatte sich am Stoßzahn verletzt und die Verletzung war so stark, dass Experten aus Estland und Südafrika das Tier not-operieren mussten.

Bei Zoo-Elefant Akitos Verletzung zeigen sich Fortschritte

Akito wurde im September 2022 im Leipziger Zoo geboren. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa Die Handwerker im Zoo haben für das Ärzteteam extra eine Platte gebaut, wo der Stoßzahn während des Röntgens angelegt werden kann. Tierpfleger Tristan Kluge hat vorab mit Akito trainiert und muss im entscheidenden Moment dafür sorgen, dass das Tier ruhig blieb. Doch zum Glück lief alles nach Plan. Zurück in der Praxis konnte Dr. Anja Lange-Garbotz die perfekten Röntgenbilder betrachten und die stimmten sie positiv. Es hat sich eine sogenannte Dentinbrücke gebildet, also eine Art natürliche Schutzschicht, die das Zahninnere verschließt. NDR Talk Show Premiere bei "NDR Talk Show": Dieses Duo moderiert zum ersten Mal gemeinsam "Das haben wir uns gewünscht. Ich bin total zufrieden", sagte die Ärztin freudig. Auch der Tiermediziner Prof. Gerhard Steenkamp aus Südafrika lobte die Bilder. Akitos Zahn ist in den letzten Wochen knapp 1,4 Zentimeter gewachsen. Das ist ein gutes Zeichen, denn Elefanten interagieren mit ihren Artgenossen auch über die Stoßzähne und der Jungbulle kann sich so altersgerecht entwickeln.