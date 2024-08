Synchron die Flosse kratzen: Leipziger Neuzugang Blue hat beste Freundin gefunden

Die enge Bindung zwischen den Meeressäugern kann aber auch etwas hinderlich sein - zum Beispiel, wenn Blue eigentlich in der Robbenschule pauken soll. Aktuell lernt sie die Grundlagen des guten Benehmens.

Wie Tierpflegerin Bettina Hurgitsch in der neuen Folge von " Elefant, Tiger & Co. " erzählt, sind Blue und die 5-jährige Alice mittlerweile schon ein Herz und eine Seele.

Seebärin Lippi (†27) wurde im Mai eingeschläfert. © MDR

Die Kommandos werden zum Beispiel wichtig, wenn es zum Tierarzt geht oder die Tiere gewogen oder untersucht werden müssen. Eigentlich klappt bei Blue bereits vieles gut - wenn nicht gerade Alice nur wenige Meter entfernt im Training ist. Dann wird aber ganz schnell zur Adoptiv-Mama gewatschelt!

Mitte Juli wurde Blue aus dem Zoo in Gelsenkirchen nach Leipzig gebracht und war sogar schon bei der Seebären-EM-Lotterie zugegen.

Im Mai war Seebären-Oma Lippi im stolzen Alter von 27 Jahren aufgrund eines Tumors eingeschläfert worden. Mittlerweile haben die übrigen Meeressäuger aber in Blue einen quirligen Ersatz gefunden.

