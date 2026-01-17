"Habt ihr bisschen Kacka für mich?": Tierpfleger machen Tiger und Löwe besondere Geschenke

Leipzig - Der Winter ist inzwischen auch im Zoo Leipzig eingezogen. Doch während andere in Winterschlaf verfallen, brauchen die Tiergarten-Bewohner nach wie vor Bewegung. Fragt sich nur: Wie kann man sie dazu bringen?

Auch im Winter brauchen Leipzigs Zoo-Bewohner Bewegung. Um sie vor die Tür zu bekommen, braucht es da manchmal besondere Geschenke. Nein, kein leckeres Steak. Die Rede ist von Elefantenkot! © Zoo Leipzig

Die Antwort liefern die Tierpfleger Dennis Hochgreve und Janine Bürger bei den Tigern und Löwen. Beide wollen ihre Schützlinge zu einem Winterspaziergang animieren. Und wie gelingt das? Mit einem besonderen Geschenk!

"Habt hier 'n bisschen Kacka für mich? Vom Elefanten?", fragt der Tierpfleger bei einem Besuch bei den Dickhäutern. Frisch muss er sein und offenbar am besten von den Jungtieren.

Und auch Janine setzt auf den Duft der Elefanten, um Kigali und Malu nach draußen zu locken. Dazu noch etwas Minze und ein paar Leckerlis. Und siehe da: Trotz anfänglicher Verwunderung über die weiße Schneedecke, trauen sich die beiden Mädels sogleich aus ihrem Rückzugsort.

"Da die Löwen aus warmen Regionen kommen, ist es tatsächlich auch so, dass sie in dem Sinne kein richtiges Winterfell haben", erklärt die Tierpflegerin. "Solange sie aktiv sind und suchen und was zu tun haben, ist das okay. Aber sobald wir merken, sie kommen zur Ruhe... Also ich möchte nicht, dass sie sich irgendwo auf den kalten Boden legen, dann sollen sie lieber rein."