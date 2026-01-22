"Habt ihr bisschen Kacka für mich?": Tierpfleger machen Tiger und Löwe ganz besondere Geschenke
Leipzig - Der Winter ist inzwischen auch im Zoo Leipzig eingezogen. Doch während andere in Winterschlaf verfallen, brauchen die Tiergarten-Bewohner nach wie vor Bewegung. Fragt sich nur: Wie kann man sie dazu bringen?
Die Antwort liefern die Tierpfleger Dennis Hochgreve und Janine Bürger bei den Tigern und Löwen. Beide wollen ihre Schützlinge zu einem Winterspaziergang animieren. Und wie gelingt das? Mit einem besonderen Geschenk!
"Habt hier 'n bisschen Kacka für mich? Vom Elefanten?", fragt der Tierpfleger bei einem Besuch bei den Dickhäutern. Frisch muss er sein und offenbar am besten von den Jungtieren.
Und auch Janine setzt auf den Duft der Elefanten, um Kigali und Malu nach draußen zu locken. Dazu noch etwas Minze und ein paar Leckerlis. Und siehe da: Trotz anfänglicher Verwunderung über die weiße Schneedecke, trauen sich die beiden Mädels sogleich aus ihrem Rückzugsort.
"Da die Löwen aus warmen Regionen kommen, ist es tatsächlich auch so, dass sie in dem Sinne kein richtiges Winterfell haben", erklärt die Tierpflegerin. "Solange sie aktiv sind und suchen und was zu tun haben, ist das okay. Aber sobald wir merken, sie kommen zur Ruhe... Also ich möchte nicht, dass sie sich irgendwo auf den kalten Boden legen, dann sollen sie lieber rein."
Sind die Tiger etwa in Paarungslaune?
Anders übrigens bei den Sibirischen Tigern, die entsprechend ihrer Herkunft mit einem dichten Unterfell ausgestattet sind und für die die herrschenden Temperaturen fast schon ideal sind. Von "Tiger-Wetter" spricht Dennis Hochgreve da schon.
Während die Löwen-Damen in Bewegung bleiben müssen, um nicht zu frieren, nimmt es Tiger Czar entsprechend gelassen und legt sich nach einer kurzen Runde durch sein Gehege direkt wieder schlafen. Und Tiger-Dame Yushka? Die hat statt ihres Geschenks erstmal nur ihren männlichen Gegenpart im Sinn. "Ist erstmal interessanter zu gucken, was auf der anderen Seite passiert", bemerkt Dennis.
Ist da etwa jemand in Paarungslaune? "Also Interesse aneinander besteht, aber wenn sie rollig wäre, das würde anders aussehen", so der Experte. Vielleicht, wenn die Temperaturen dann wieder etwas steigen.
Mehr Geschichten aus dem Leipziger Zoo gibt es in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co.", die Ihr ab sofort in der ARD-Mediathek sehen könnt.
Titelfoto: Montage: Zoo Leipzig