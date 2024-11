Stinkende Überraschung: Leipziger Robben feiern gruselige Halloween-Party

Fisch ist ihr Leibgericht: Deswegen musste die Halloween-Überraschung der Leipziger Robben mit einer stinkenden Füllung versehen werden. © Zoo Leipzig

In der neuen Folge von "Elefant, Tiger & Co." zeigt der Meeressäuger-Experte seine Schnitzkunst am Kürbis. "Wir schnitzen ein lustiges Gesicht, damit die Robben auch was schmackofatz zu essen haben", so Urban.

Und dabei legt er sich mächtig ins Zeug: Mithilfe von Chirurgenbesteck schabt er sogar richtige Zähne in das Kürbisfleisch. "Das macht ja wahnsinnig Spaß und ich kann kreativ sein. Wenn dann für die Tierchen auch noch ein Nutzen abfällt, ist das super", freut sich der Pfleger.

Nachdem die Kerne aus dem Gehäuse entfernt sind, füllt er das Kürbisgesicht mit gefrorenem Fisch und Wasser.

Der für den einen mehr, den anderen weniger leckere Snack wandert dann noch für circa 12 Stunden ins Kühlfach, bevor er am nächsten Tag der hungrigen Robben-Meute vorgeführt wird.