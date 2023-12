Promi-Tochter (19) landet mit Verführer im Bett: "Die wird hier entjungfert"

Lavanttal (Österreich) - Das Bergfest der Reality-Shows hat begonnen! Bei "Forsthaus Rampensau Germany" kämpfen 18 Stars (und die mal einer werden wollen) in den Kärntener Bergen um 25.000 Euro. Um eine Kuppelshow handelt es sich eigentlich nicht, trotzdem landet schon am ersten Abend eine 19-jährige Promi-Tochter bei einem waschechten Verführer im Bett.

Vom "Promi BB"-Container in die bescheidene Alm-Hütte: Matthias Mangiapane (40) kommt mit seiner Mutter Dagmar angetuckert. © Joyn

Das Konzept erinnert ans "Sommerhaus", nur dass die Stars keine Liebespaare sein müssen und anstelle eines Bocholter Bauernhauses ähnlich unglamourös in einer Selbstversorger-Hütte mitten in Österreich zusammenleben.

Gerade noch im "Promi Big Brother"-Finale auf Platz 5 gelandet, erscheint Matthias Mangiapane (40, die selbst ernannte "spitzeste Zunge Deutschlands") zuerst auf der Bildfläche, in Begleitung seiner Mutti Dagmar.

"Was soll so ein Müll denn?", poltert der TV-Lästerer direkt los, als er sieht, dass ein Etagenbett in der bescheidenen Star-Herberge bereits für "VIPs" reserviert ist. Vorgesorgt wurde auch im Badezimmerschrank - mit Kondomen, die sich für die "Temptation Island"-Verführer Diogo Sangre (29) und Kevin "Flocke" Platzer (25) noch als nützlich erweisen dürften, wie das Folgen-Intro zeigt ...

Weil das Fitness-Influencer-Couple Cedric Beidinger (29) und Hanna Annika (25) in Sachen Bettenverteilung direkt vorprescht, zeichnen sich prompt die ersten Spannungen ab.

Solche herrschen auch zwischen Diogo und "Beauty & The Nerd"-Sternchen Beverly Cmua (30, Teampartnerin von Natascha Beil, 33), die im Forsthaus genügend Zeit hätten, um ihre Dating-Vergangenheit wieder aufleben zu lassen.