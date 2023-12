"Forsthaus Rampensau": Cedric Beidinger entschuldigt sich schon jetzt unter Tränen

Kiel/Mainz - Die erste Staffel " Forsthaus Rampensau Germany " läuft gerade erst an, schon entschuldigt sich einer der Teilnehmer unter Tränen bei den Zuschauern.

Der Reality-TV-Star Cedric Beidinger (29) entschuldigte sich schon jetzt unter Tränen für noch nicht gezeigte Szenen bei "Forsthaus Rampensau Germany". © Screenshot/Instagram/cedricbeidinger (Bildmontage)

Am Wochenende meldete sich Cedric Beidinger (29, "Big Brother") in seiner Instagram-Story zu Wort. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aus Gefühlen (Liebe) geweint habe ...", sagte er dabei mit Tränen in den Augen.

Er sei beim Betrachten der ersten Folge sehr emotional geworden. Schon jetzt tue ihm leid, wie er mit seiner Freundin Hanna Annika Möller (25) während der Spiele in der Show umgegangen sei.

"Wie ich aus der Haut gefahren bin ... Ich war so ehrgeizig und wollte unbedingt gewinnen und nicht rausfliegen", lautete seine Erklärung dazu. "Doch außerhalb der Spiele - privat - habe ich sie sehr gut behandelt, das kann auch jeder bestätigten", betonte der 29-Jährige noch.

Schon jetzt tue ihm auch alles leid, was in den noch nicht gezeigten Spielen kommen werde. Er habe inzwischen viel dazugelernt und wäre ohne Hanna als Spielpartnerin niemals so weit gekommen.