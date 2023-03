Bodyshaming-Eklat: Robert Geiss beleidigt Tochter Shania, die reagiert heftig

Während die Blondine noch grübelt was "stämmig" bedeutet, ist der Groschen bei ihrer älteren Schwester Davina schon längst gefallen. "Guck mal, wie gemein der ist! Das ist doch unnormal", zeigt sich die 19-Jährige über das Gehörte schockiert.

Als dieser nicht reagiert, fühlt sich die Abiturientin provoziert und ätzt: "Du hast einen größeren Arsch!" Das will Robert nicht auf sich sitzen lassen und geht zum Gegenangriff über. "Auch stämmig geworden", sagt er, während er den Blick abfällig über die Beine seiner Jüngsten schweifen lässt.

Nachdem seine Ehefrau Carmen (57) ihren Schirm verlegt hat, schickt Robert seine jüngste Tochter los, um das gute Stück zu holen. Die 18-Jährige erledigt den Botengang, wenn auch nur widerwillig. Nach ihrer Rückkehr blafft sie ihren Vater an: "Was sagst du jetzt gegen mich?"

Der 59-jährige Multimillionär ist seit vielen Jahren bekannt für seine flapsigen Sprüche. Dass er dabei auch gerne mal die eigene Familie ins Visier nimmt, ist wohlbekannt. In der aktuellen Doppelfolge von " Die Geissens " kommt es jedoch ausgerechnet beim gemeinsamen Shopping-Ausflug zum Eklat.

Der 59-jährige Unternehmer ist bekannt dafür, auch seine eigene Familie nicht mit fiesen Sprüchen zu verschonen. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots, Bildmontage)

Als auch Shania schnallt, was sich ihr Vater da soeben geleistet hat, stürmt sie wutentbrannt aus dem Laden – nicht ohne sich noch gebührend von ihrem Vater zu verabschieden: "Wie auf deinem T-Shirt steht: F*** this shit!", stichelt sie. Gegenüber den Kameras gibt sie geknickt zu: "Das, was Papa gerade gesagt hat, hat mir wirklich weh getan!"

Im Einzelinterview wäscht Carmen ihrem Gatten erst einmal gehörig den Kopf: "So etwas sagt man einer Frau nicht!", fährt die "Jetset"-Interpretin den Übeltäter an. Der ist sich keiner Schuld bewusst: "Die haben doch angefangen. Die sagen doch, dass ich dick geworden bin." Doch die 57-Jährige kontert: "Na ja, wo sie recht haben, haben sie recht." Autsch!

Und Shania? Die zeigt ihrem Vater zunächst die kalte Schulter. Beim Abendessen an Bord der "Indigo Star" platzt es dann aber doch nochmal aus ihr heraus. Sie droht mit Hungerstreik. "Ich werde nichts essen diese Woche, bis die mich dann künstlich ernähren, und dann kann ich zehn Kilo abnehmen – und dann kann Papa mir nie wieder sagen, dass ich fett bin", so die verletzte 18-Jährige.