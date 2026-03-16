Carmen Geiss in Klinik: Während Behandlung verschlechtert sich ihr Zustand
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - "Wer schön sein will, muss leiden!" Ein Sprichwort, das Carmen Geiss in Zukunft wohl zweifelsfrei so unterschreiben kann. Grund dafür ist ein neumodischer Beauty-Eingriff der 60-Jährigen.
In der aktuellen Episode von "Die Geissens" wollen Carmen und ihr Göttergatte Robert (62) mal wieder etwas für ihr äußerliches Erscheinungsbild tun. Vor allem die "Jetset"-Sängerin hatte jüngst schon des Öfteren mal an ihrer Optik geschraubt.
"Heute haben wir jede Menge Behandlungen vor uns", kündigt ihr Mann im Gespräch mit dem Kamerateam an. Dazu zählen unter anderem ein Lebercheck, ein detaillierter Bluttest sowie ein Vampirlifting. Dabei wird Eigenblut unterspritzt.
Und das nicht zu knapp, also müssen sich die Eltern von Davina (22) und Shania (21) in der Dubai-Klinik ihres Vertrauens erst einmal eine größere Menge Blut abzapfen lassen. Doch im Verlauf der Prozedur geht es Carmen plötzlich gar nicht gut.
Die Kult-Blondine wirkt apathisch und schlapp. Nicht einmal das Trinken will ihr gelingen. "Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Aber es haben sich alle sensationell um mich gekümmert", erklärt sie im später aufgezeichneten Einzelinterview.
Eine drohende Ohnmacht kann nur mithilfe einer Infusion noch gerade so abgewendet werden. Doch warum ging es Carmen auf einmal so schlecht? Die Ursache ist schnell gefunden: Sie hatte schlichtweg vergessen, zu frühstücken.
Durch Vampirlifting: Robert Geiss hofft auf Haarpracht wie bei Jürgen Drews
Kaum sind die Lebensgeister in den Körper der Millionärin zurückgekehrt, beginnt auch schon das Vampirlifting. Um die schmerzhaften Nadelstiche besser ertragen zu können, muss zunächst noch eine Betäubungssalbe auf ihr Gesicht aufgetragen werden.
Während Carmen unter ihrer Gesichtsmaske auf die Wirkung wartet, beschleicht sie erneut ein mulmiges Gefühl. Der TV-Star hat Angst! "Oh mein Gott. Jetzt bin ich wieder schweißgebadet, wenn ich darüber nachdenke", gibt sie unverblümt zu.
Robert kann seiner Frau in diesem Moment nicht beistehen. Er erhält parallel die gleiche Behandlung, allerdings nicht nur im Gesicht, sondern auch auf dem Kopf. Als Wiederholungstäter kennt der 62-Jährige die Schmerzen bereits.
"Es war sehr unangenehm", erinnert er sich an sein erstes Vampirlifting zurück. Humorvoll fügt Robert noch hinzu: "Ich habe mir dann vorgestellt, dass ich Haare habe wie Jürgen Drews - ist aber nicht passiert." Ob ihm diesmal eine Mähne wächst?
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 16. März, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI