"Brutale Krämpfe": Carmen Geiss verrät Details zu Abbruch der TV-Dreharbeiten

Monaco - In der neuen Folge ihres Podcasts sprechen "Die Geissens" erstmals ausführlich über ihren Horror-Trip nach Wien im Sommer. Carmen (59) erkrankte damals schwer - die Dreharbeiten zur TV-Serie wurden abgebrochen!

Carmen Geiss hatte zuletzt mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt geht es der 59-Jährigen aber wieder besser. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Dass die Blondine in dem Gespräch so gelassen wirkt, liegt vor allem daran, dass sie sich inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung befindet. Vor wenigen Tagen wurden ihr operativ einige Gallensteine entfernt - die Ursache allen Übels.

Zuvor waren die Mediziner noch von einem akuten Problem mit der Bauchspeicheldrüse ausgegangen, was sich letztlich nicht bestätigte. Die Entzündung sei von der maladen Galle ausgelöst worden, ebenso wie die Probleme mit Leber und Darm.

In der Talkrunde mit Ehemann Robert (60) sowie ihren Töchtern Davina (21) und Shania (20) erinnert sich Carmen an den Beginn ihrer gesundheitlichen Beschwerden zurück. Nach einem Restaurant-Besuch in Wien habe sie plötzlich "brutale Krämpfe" bekommen.

"Die hörten auch nicht mehr auf. Das war schlimmer als Wehen. Also das gönne ich meinem schlimmsten Feind nicht", schildert die "Jetset"-Interpretin die damalige Situation. Auch eine Schmerztablette habe keinerlei Wirkung gezeigt.

Es seien "die schlimmsten Stunden" in ihrem bisherigen Leben gewesen, beteuert sie im Podcast. "Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Ich war schwach, ich konnte nicht reden."