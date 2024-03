Ärger im Luxus-Paradies? Carmen Geiss ätzt gegen Nachbarin: "Haben einen Krieg am Maschendrahtzaun!"

Saint-Tropez - In einer neuen Doppelfolge von "Die Geissens" will die berühmte Millionärsfamilie ihre Luxus-Villa in Saint-Tropez gehörig aufmotzen. Dafür packen sogar die Geiss-Sprösslinge Davina (20) und Shania (19) mit an. Doch ein Eklat droht die Familienarbeit zu überschatten...