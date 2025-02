Eklat nach kleiner Stichelei: Robert Geiss zeigt Carmen öffentlich den Stinkefinger

Marrakesch (Marokko) - "Die Geissens" jetten weiter um die Welt. Aktueller Halt: Marrakesch. In der Nordafrika-Metropole wird Robert (61) mit seiner größten Angst konfrontiert - und Gattin Carmen (59) kassiert den Stinkefinger!

Robert Geiss (61) und seine Tochter Davina (21) bekommen es in Marrakesch mit der Angst zu tun. Der Grund: Schlangen! © RTLZWEI

Als die Millionäre mit dem Privat-Jet in Marokko landen, werden sie wie eine Königsfamilie empfangen. Unter anderem sind auf dem großen Bildschirm in einer Luxus-Lounge am Flughafen einige Bilder des Paares und ihrer Töchter zu sehen.

Nach einem stärkenden Kaffee, der vor dem ersten Schluck noch die Gesichter der Geissens als "Latte Art" auf der Oberfläche zeigt, startet die Tour durch Marrakesch. Eine erste Station ist der berühmte Gauklerplatz (Djemaa el Fna).

Hier gibt es jedoch nicht nur jede Menge Kultur und Schätze zu entdecken, es wimmelt dort auch nur so von Affen und Schlangen! Die Reptilien sind Roberts absolutes Kryptonit. Plötzlich kreidebleich um die Nase will er am liebsten sofort die Flucht ergreifen.

"Ich glaube, dass meine letzte Stunde hier geschlagen hat", lautet die Befürchtung des Modemachers. Carmen versucht ihren Mann zu beruhigen und erklärt mitfühlend: "Die beißen dich nicht, wenn du lieb bist. Da du ja lieb bist, brauchst du keine Angst zu haben."

Den süffisanten Unterton seiner Liebsten bemerkt Robert allerdings sofort. Um Carmen zu verdeutlichen, was er von ihrer Aussage hält, streckt ihr der 61-Jährige vor allen Leuten provokativ den Mittelfinger entgegen.