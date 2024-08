Geissens schildern dramatischen Einbruchsversuch: "Komplett unter Schock!"

Monaco/St. Tropez - In der neuesten Folge ihres eigenen Podcasts auf RTL+ haben " Die Geissens" von einem dramatischen Ereignis berichtet. Bei der Millionärsfamilie aus Monaco wurde versucht einzubrechen - während die Töchter Shania (20) und Davina (21) zu Hause waren.

"Die Geissens" waren schon mehrfach Opfer von Einbrechern. Der jüngste Versuch ging glücklicherweise glimpflich aus. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Die Schwestern waren gerade wieder von einer Reise in ihr Haus nach St. Tropez zurückgekehrt, als sie nachts plötzlich verdächtige Geräusche gehört haben. Robert (60) und Carmen (59) waren dagegen nicht da.

"Da war so ein Knacken an der Tür zum Wintergarten", schildert Davina den Moment des Einbruchsversuchs. Anschließend sei sie zu Shania gegangen und die beiden wollten erst nach draußen, um nachzusehen, was los ist. "Wir waren da erst mal komplett unter Schock", beschreibt Shania die Gefühlslage.

Glücklicherweise entschieden sich die jungen Frauen um und kontaktierten die Polizei. "Die hat zwanzig Minuten gebraucht", meint Shania etwas entrüstet. Da waren die Einbrecher natürlich schon längst weg, die offenbar damit gerechnet hatten, dass niemand zu Hause ist.

"Ihr hättet den Security-Knopf drücken müssen, die sind schneller als die Polizei", sagt Robert zu der Aktion. Die Kameras hätten dann auch tatsächlich die Einbrecher erfasst. "Es waren drei, die trugen Masken, Handschuhe und weiße T-Shirts", erinnert sich Shania. Die Familie vermutet, dass die Täter auf der Suche nach Schmuckstücken waren.

Auch wenn diesmal alles gut ging, einen Einbruch haben die Geissens fünfzehn Jahre zuvor schon einmal nicht so glimpflich überstanden. Damals hätten die Kriminellen sogar Betäubungsgas eingesetzt, um anschließend seelenruhig Schmuck zu stehlen. "Eine Uhr habe ich ja vor ein paar Wochen wiedergekriegt", erinnert sich Robert an die glückliche Wendung.

Seitdem hätten die Geissens die Sicherheit in ihrem Haus massiv erhöht, zum Beispiel durch eine neue Alarmanlage und ein neues Belüftungssystem, das Angriffe mit Betäubungsgas unmöglich macht.