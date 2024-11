Robert Geiss zeigt klare Kante in Gottschalk-Debatte: "Hältst am besten den Mund"

Robert (60) und Carmen Geiss (59) vertreten in der öffentlichen Diskussion um Thomas Gottschalk (74) eine klare Haltung. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

In einem Interview hatte Gottschalk kürzlich erklärt, seine weiblichen Gäste früher "dienstlich angefasst" zu haben - was für Empörung sorgte. Nun fühlt sich der Blondschopf als "alter weißer Mann" in eine Ecke gedrängt, in der er nicht sein möchte.

"Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft so ein bisschen ihren Kompass verloren hat. Andere Menschen in meinem Alter haben auch das Gefühl, dass sie nicht mehr alles sagen dürfen, was sie denken", betonte er in der NDR-Sendung "DAS!".

Wirklich etwas von der Debatte mitbekommen haben "Die Geissens" in ihrer Wahl-Heimat Monaco nicht. "Was ist denn mit Thomas Gottschalk?", fragt Carmen Geiss (59), als sie im Gespräch mit "Teleschau" zu den Schlagzeilen befragt wird.

Eine Meinung hat die Luxuslady trotzdem. In Bezug auf vermeintliche Sprachgebote und "woke" Bevormundung springt Carmen dem Entertainer unterstützend zur Seite: "Ja, das kommt einem manchmal so vor. Da hat der liebe Thomas recht!"

Göttergatte Robert Geiss (60) wird noch deutlicher: "Es wird heute alles irgendwo auf die Goldwaage gelegt. Egal, welche Äußerung du machst, sie ist in jedem Fall falsch. Am besten hältst du den Mund, und dann kriegst du auf Deutsch gesagt auch keinen rein."