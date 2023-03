Große Sorge bei "Die Geissens": Familienhund Maddox in Unfall verwickelt

Monaco - " Die Geissens " sind auf den Hund gekommen. Und das buchstäblich! Beim Einkaufsbummel in Italien wird Familien-Fellnase Maddox in einen Unfall verwickelt. Der Schuldige ist schnell ausgemacht: Robert Geiss (59)!

Robert Geiss (59) ist beim Einkaufsbummel versehentlich über Familienhund Maddox gestolpert. © RTLZWEI

In der neuen Doppelfolge der Reality-TV-Doku geht es für den 59-jährigen Unternehmer gemeinsam mit seiner Frau Carmen Geiss (57) sowie den beiden Töchtern Davina Geiss (19) und Shania Geiss (18) zum Großeinkauf nach Italien. Auch Millionäre müssen ab und an mal ihre Kühlschränke auffüllen.

In Ventimiglia versorgen sich die Kult-Auswanderer auf den zahlreichen Märkten mit frischen Lebensmitteln. Dieses Mal ist auch Yorkshire Terrier Maddox beim Familienausflug mit dabei. Während einer kurzen Verschnaufpause vor einem Geschäft kommt es zu einem unglücklichen Zwischenfall.

In einem Vorschau-Clip zur Folge ist zu sehen, wie Robert in einem Moment der Unachtsamkeit versehentlich über den Vierbeiner stolpert, der daraufhin in Panik ausbricht. Die Einkäufe werden da natürlich schnell zur Nebensache.

Shania nutzt die Gelegenheit, um ihrem Vater mal gehörig die Meinung zu geigen: "Dein Problem ist, dass du immer nach vorne läufst, guckst dir was an und läufst dann rückwärts", brüllt die 18-Jährige in Richtung des Unternehmers.

Der ist sich indes keiner Schuld bewusst. "Ich habe doch mit dem Hund nichts zu tun", verteidigt sich Robert.