Luxus-Familie im Karnevalsfieber: Jetzt stürzen sich auch die Geissens ins jecke Getümmel

Köln - Ganz Köln ist derzeit im Karnevalsfieber . Mittendrin in diesem Jahr ist auch Luxus-Familie Geiss . Die stattet ihrer alten Heimat pünktlich zum Rosenmontagszug einen Besuch ab.

Standesgemäß verkleidet werden sich Robert (61) und Carmen (59) mit ihren beiden Töchtern Davina (21) und Shania (20) unter das närrische Volk mischen. © RTLZWEI/GeissTV

Insbesondere für Selfmade-Millionär Robert (61) und Göttergattin Carmen (59) ist das Ehrensache - immerhin kommen die Jetsetter aus der Domstadt und haben hier ihre gesamte Jugend verbracht.

"Wir sind beide echte kölsche Kinder und Karneval gehört einfach dazu", betont Robert gegenüber BILD und verrät auch gleich, woher das jecke Fieber kommt: "Meine Familie hat ja sogar Karnevalsgeschäfte. Ich bin also quasi zwischen Kostümen und Kamelle aufgewachsen."

Auch Carmen ist schon ganz aufgeregt. "Wir haben ja schon so einiges erlebt, aber das wird alles toppen", ist sich die Luxuslady sicher. "Das kannst du ja so auch wirklich nur in Köln erleben - eine Stadt im Ausnahmezustand und überall gut gelaunte Jecken."

Gemeinsam mit ihnen werden auch Opa Reinhold (82) sowie Davina (21) und Shania (20) in die alte Heimat reisen und hier eine echte Premiere erleben: Die beiden Geiss-Sprösslinge waren noch nie an Rosenmontag in der Karnevalshochburg.