Geissens-Drama: Diese Aktion von Schwester Shania hat Davina nicht kommen sehen!

Monaco - Diesen Schritt hat nun wirklich niemand kommen sehen: Shania Geiss (20) will ihr Leben in Monaco verändern und kehrt Schwester Davina (21) deshalb aus heiterem Himmel den Rücken. Steckt ein Zoff dahinter?

Shania Geiss (20, r.) möchte nicht mehr mit ihrer Schwester Davina (21) zusammen in einer WG wohnen. © RTLZWEI

Die Töchter von Multimillionär Robert Geiss (61) und seiner Frau Carmen (59) leben seit knapp vier Jahren in einem eigenen Apartment mit Meerblick im Herzen des Fürstentums.

In ihrer Schwestern-WG waren die beiden Frauen zum ersten Mal auf sich allein gestellt. Und obwohl es ab und an zwischen ihren krachte, so genossen die Rich Kids doch das süße Leben in Saus und Braus abseits der strengen Kontrolle ihrer Eltern.

Nun kommt es zu einer weiteren Zäsur: Wie in den neuen Folgen von "Die Geissens" zu sehen ist, hat Shania plötzlich genug von ihrer älteren Schwester. Die 20-Jährige plant ihren Auszug. Davina könne "sehr nervig sein", so die nicht sehr schmeichelhafte Begründung.

Allzu groß wird die neue räumliche Distanz zwischen den TV-bekannten Blondinen jedoch nicht ausfallen. Shania wird lediglich in eine benachbarte Wohnung umsiedeln. Robert und Carmen logieren übrigens im selben Gebäudekomplex, nur auf einer anderen Etage.