So viel kostet es, die Mega-Yacht der Geissens zu mieten - "Aus dem Weg, Geringverdiener!"

Monaco - Bereits seit 2013 machen " Die Geissens " mit der "Indigo Star" die Weltmeere unsicher. Wer selbst einmal etwas millionenschwere Luft auf hoher See atmen möchte, kann dies ganz einfach tun, denn: Die Mega-Yacht wird auch vermietet!

Mindestens 85.000 Euro müssen in der Hauptsaison hingeblättert werden. Hinzu kommen die lokalen Steuern sowie Verpflegungsvergütungen wie Essen, Trinken und Sprit.

Was viele nicht wissen: Wer über das nötige Kleingeld verfügt, kann den Mega-Dampfer, der gar nicht den Kult-Auswanderern gehört , sogar mieten und sich so zumindest für einen gewissen Zeitraum fühlen wie die schrecklich glamouröse Familie.

Der Mega-Dampfer steht dabei immer wieder im Zentrum der Dreharbeiten. Immerhin ist die "Indigo Star", trotz Luxusimmobilien in Monaco, Saint-Tropez und Dubai, DAS Aushängeschild der Millionärsfamilie.

Zuletzt wurde publik, dass sich der Mega-Dampfer gar nicht im Privatbesitz des Kölner Unternehmers und Modemachers befindet. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

Im "Die Geissens"-Podcast ließ Robert bereits durchsickern, dass ein Ausflug mit dem "Wasserspielzeug" schnell die Kreditkarte zum Glühen bringt. Einmal volltanken kostet demnach je nach Dieselpreis in Monaco um die 100.000 Euro.

Ein absoluter Schnapper also, für den die Gäste aber auch jede Menge Luxus erfahren dürfen. Die "Indigo Star" bietet großzügigen Platz für bis zu zehn Personen und sieben Crew-Mitglieder. Außerdem gibt es ein Kino an Board.

Zusätzlich steht viel unterschiedliches Equipment für Wasseraktivitäten zur Verfügung. Dazu gehören: Jetskis, Sea Bobs, Rutsche und Tauchequipment.

Die hochwertige Einrichtung im Stil von Roberto Geissini lassen die Yacht im "Jetset"-Charme erstrahlen. Der ideale Ort also, um von Deck aus - mit einem Glas Champagner in der Hand - "Aus dem Weg, Geringverdiener" in den Wellengang zu brüllen.

Das Charter-Gebiet ist jedoch begrenzt und beschränkt sich auf die Riviera, Korsika und Sardinien. Der Start- und Zielpunkt der Seereise liegen jeweils in Monaco.