Tausende Euro weg, Handy tot: Falscher Polizist legt Carmen Geiss am Telefon rein!

Dubai (VAR) - Millionärsgattin Carmen Geiss ist in Dubai einer bekannten Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Jetzt erläutert die 59-Jährige die Hintergründe und verrät, wie viel Geld sie dabei verloren hat!

"Ich Idiot gehe ans Telefon", erinnert sich die "Jetset"-Interpretin an den Moment zurück. "Und dann hat mir da einer erzählt, er wäre von der Polizei - da hatte ich Angst." Deshalb sei sie in Panik geraten und habe "ganz blöd reagiert".

In der neuesten Folge ihres " Die Geissens "-Podcasts offenbart Carmen, dass alles mit einem harmlosen Telefonanruf begonnen habe. Sie habe zu diesem Zeitpunkt eigentlich an einer Konferenz teilgenommen, als plötzlich ihr Handy klingelte.

Den Privatjet nutzt die 59-Jährige in ihrem Leben so häufig, wie unsereiner den Bus. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Denn nicht nur das Geld war futsch: Die Betrüger nutzten auch noch einen übermittelten Code, um ihr Handy lahmzulegen. Versuche, ihr Konto sofort sperren zu lassen, blieben zunächst erfolglos.

"Ich war richtig fertig, am ganzen Körper am Zittern", beschreibt Carmen die Situation. Erst nach einem Besuch bei ihrer Bank und einem Gespräch mit der Telefongesellschaft bekam die Kult-Blondine wieder Zugriff auf ihre Finanzen und ihr Smartphone.

Besonders erschüttert habe sie, wie "geschult" die Betrüger zu Werke gegangen sind. Robert sieht das Ganze eher pragmatisch: "Wenn du in Dubai Anrufe von der Polizei bekommst, musst du dich rückversichern. Die kommen garantiert nicht übers Handy!"

Aber was sind auch schon 3000 Euro bei einem geschätzten Vermögen von 100 Millionen Euro ... Carmen möchte dennoch eine Warnung aussprechen. An ihre Zuhörer appelliert sie: "Lasst euch nicht am Telefon verarschen!"