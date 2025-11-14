Abschied für immer? Dieser GZSZ-Star steigt aus

Berlin - Das war ein kurzes Gastspiel. Robin Zielke hat schon wieder genug vom Kolle-Kiez und verabschiedet sich nach nur knapp drei Monaten beziehungsweise muss flüchten.

Robin Zielke haut aus Berlin ab. © © RTL – Benjamin Kampehl

Im Drogenrausch traf der Wüterich eine fatale Entscheidung. Um an dringend benötigtes Geld zu gelangen, brach er im Townhouse ein.

Die Situation geriet völlig außer Kontrolle.

Er nahm Johanna und Matilda als Geisel. Als Erik ihn überwältigen wollte, passierte es schließlich: Ein Schuss aus der Nagelpistole löste sich und verletzte Johanna lebensgefährlich.

Robin nutzte das Chaos, um zu flüchten. Jetzt ist klar: Zurückkommen wird er nicht.

"Ich habe für mich erkannt, dass ich nicht dauerhaft in einer Serie arbeiten möchte, die kein absehbares Ende für meine Figur hat. Ich brauche ein Ziel, einen klaren Bogen", so Schauspieler Fabian Hanis (24) über seinen Abschied.

Damit ist auch klar: Für Moritz wird es bei GZSZ kein Happy End geben.

Auf LuMo sollte eigentlich RoMo folgen, doch auch die Liebes-Beziehung mit Luis' Halbbruder endet mit viel Herzschmerz. Die Sehnsucht nach Moritz ist zwar groß, doch weil auch Toni die Fährte aufgenommen hat, wird ihnen beim Geheimtreffen klar, dass es das letzte Treffen der beiden sein wird.