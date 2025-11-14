Abschied für immer? Dieser GZSZ-Star steigt aus
Berlin - Das war ein kurzes Gastspiel. Robin Zielke hat schon wieder genug vom Kolle-Kiez und verabschiedet sich nach nur knapp drei Monaten beziehungsweise muss flüchten.
Im Drogenrausch traf der Wüterich eine fatale Entscheidung. Um an dringend benötigtes Geld zu gelangen, brach er im Townhouse ein.
Die Situation geriet völlig außer Kontrolle.
Er nahm Johanna und Matilda als Geisel. Als Erik ihn überwältigen wollte, passierte es schließlich: Ein Schuss aus der Nagelpistole löste sich und verletzte Johanna lebensgefährlich.
Robin nutzte das Chaos, um zu flüchten. Jetzt ist klar: Zurückkommen wird er nicht.
"Ich habe für mich erkannt, dass ich nicht dauerhaft in einer Serie arbeiten möchte, die kein absehbares Ende für meine Figur hat. Ich brauche ein Ziel, einen klaren Bogen", so Schauspieler Fabian Hanis (24) über seinen Abschied.
Damit ist auch klar: Für Moritz wird es bei GZSZ kein Happy End geben.
Auf LuMo sollte eigentlich RoMo folgen, doch auch die Liebes-Beziehung mit Luis' Halbbruder endet mit viel Herzschmerz. Die Sehnsucht nach Moritz ist zwar groß, doch weil auch Toni die Fährte aufgenommen hat, wird ihnen beim Geheimtreffen klar, dass es das letzte Treffen der beiden sein wird.
GZSZ: Robin flüchtet aus Berlin, aber kehrt er doch noch mal zurück?
"Robin flüchtet und taucht unter. Ob er jemals wieder auftaucht, weiß derzeit niemand. Eigentlich gibt es für ihn nur eine logische Konsequenz: Er müsste für seine Taten einstehen - und ins Gefängnis gehen." Das aber will er auf keinen Fall und verlässt Berlin.
Eigentlich kam Robin nur in den Kolle-Kiez, um seinen Vater zu suchen - Prügel-Papa Martin Ahrens. Doch auch bei dem eigentlich liebenswerten GZSZ-Neuling blitzten immer wieder Charakterzüge auf, die an den ungeliebten Aggro-Vater erinnerten.
"Mich hat fasziniert, dass Robin zwei Extreme in sich trägt: Auf der einen Seite diese unbändige Wut, die plötzlich aus ihm herausbricht - und auf der anderen eine fast welpenhafte Zartheit."
Die letzte Klappe fällt bereits nächste Woche. Dann wird Robin am 17. November noch einmal im TV (montags bis freitags ab 19.40 bei RTL oder Abruf bei RLT+) zu sehen sein. Da der "Wut-Welpe" aber nicht den Serientod stirbt, ist zumindest ein Comeback nicht ausgeschlossen. "Viele Rollen sind nach einiger Zeit bei GZSZ wieder aufgetaucht - warum also nicht auch Robin?", hält sich auch Fabian Hanis noch ein Hintertürchen offen.
