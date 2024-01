GZSZ-Pause rückt näher: Muss Jessica deswegen den Kolle-Kiez verlassen?

Jessica (l.) hat als Krankenschwester ihre Berufung gefunden. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich bin immer noch quietschfidel. Wenn ich höre, was andere so erzählen, scheint es ein kleines Wunder zu sein, oder ich habe einfach Glück", berichtet die blonde Beauty in einem RTL-Interview.

Vor allem eine Set-Kollegin kann es kaum erwarten: ihre gute Freundin Anne Menden (38).

"Sie ruft mich seit dem 24. Januar (das war ihr Wunschtermin) alle paar Stunden an und erkundigt sich, ob die Wehen endlich eingesetzt haben. Außerdem hat sie die kommenden Tage so geplant, dass sie in der Nähe ist und gibt beim Drehen ihr Handy am GZSZ-Empfang ab, damit ihr im Studio sofort Bescheid gegeben werden kann, wenn es losgeht."

Erst Ende Oktober ließ die Jessica-Darstellerin die Babybombe platzen. Anfang Dezember verabschiedete sie sich schließlich in die Babypause.

Vorher wurde im Kolle-Kiez allerdings noch Nägel mit Köpfen gemacht. Obwohl sich Jessica und Philip lange gesträubt haben, hat am Ende zusammengefunden, was zusammengehört. Wirklich lange können die Turteltauben ihr Liebesglück aber nicht genießen. Vor allem Frau Albrecht ist die Beziehung ein Dorn im Auge.