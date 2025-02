GZSZ: Große Liebe bei Emily und Tobias? "Es wird abgründig"

Werden sich Emily und Tobias für ihr gemeinsames Glück gegen Katrin zur Wehr setzen? © RTL / Rolf Baumgartner

Bislang hat die Event-Managerin nach ihren Schäferstündchen immer wieder die Reißleine gezogen und keine echten Gefühle für den Bauleiter aufkommen lassen.

Und das hat auch einen triftigen Grund, schließlich wird sie von Katrin erpresst. Ihre Geschäftspartnerin verlangt, dass Emily tunlichst Abstand zu ihrem Ex-Mann hält und droht, ihren Halbbruder John in den Knast zu bringen, wenn sie sich nicht daran hält.

Mittlerweile hat Emily aber die Bombe platzen lassen und auch Tobias in die Erpressung eingeweiht. Ist dadurch jetzt der Weg für eine echte Beziehung frei?

"Ich würde sagen, Tobias hat sich da in eine etwas ungünstige Lage manövriert", erklärte Darsteller Jan Kittmann (42) in einem RTL-Interview. Was für seine Figur zunächst nach einer lockeren Affäre oder Freundschaft Plus ausgesehen habe, "hat sich für ihn als große Liebeskummer-Nummer entpuppt".