Besonderer Gastauftritt bei GZSZ: Zwei Fußball-Stars auf Abwegen

Wolfgang Bahro (64, l.) und Lars Pape (54, r.) haben am Set sportliche Unterstützung von den Hertha-Stars Toni Leistner (2.v.l.) und Florian Niederlechner (beide 34) bekommen. © RTL / Rolf Baumgartner

Florian Niederlechner und Toni Leistner (beide 34) werden am kommenden Montag den Kolle-Kiez unsicher machen und an der Seite von GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro (64) und Lars Pape (54) in der Daily Soap zu sehen sein.

"Toni und ich haben Späße gemacht, dass wir unbedingt mal bei GZSZ dabei sein wollen. Er hat das dann letzten Endes organisiert", erklärt Niederlechner das Zustandekommen des Cameos in einem RTL-Interview.

Für den Stürmer ist es ein ganz besonderes Ereignis, denn er ist nach eigener Aussage bereits seit 20 Jahren Fan der Vorabendserie. "Ich habe alle Zeiten durchgemacht. Es ist mein tägliches Abendprogramm", erzählt er.

Aber auch der Abwehrmann ist ein Langzeitfan: "Ich habe, glaube ich, seit meinem 16. Lebensjahr nur ganz wenige Folgen verpasst", lässt Leistner wissen. Die beiden spielen übrigens sich selbst und haben auch in der TV-Serie einen Bezug zu ihren Vereinsfarben. "Alles für Blau-Weiß", scherzt Toni. Allerdings gehen sie dabei ihrer Sportart fremd.