Bill Kaulitz als "Gaststar" bei GZSZ?

Berlin - Nanu, den kennt man doch? Lange, blonde, gelockte Haare, ausgefallene Brille pinkfarbener Flauschmantel - das ist doch der Bill Kaulitz (36) der da am Set von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " herumgeistert?

Lennart Borchert (26) macht bei GZSZ auch als Bill Kaulitz eine gute Figur. © RTL / Anna Riedel

Na ja, nicht ganz, es handelt sich lediglich um ein Lookalike, in diesem Fall gespielt von Lennart Borchert (26). Aber warum schlüpft der Schauspieler in die Rolle des Pop-Superstars?

Die Antwort ist ganz einfach: Es ist Halloween im Kolle-Kiez und seine Figur Moritz verkleidet sich diesmal eben als Frontmann der Band Tokio Hotel. Bei dem Outfit haben sich die Kostümbildner wohl von Bills Garderobe bei der Preisverleihung "1Live Krone" aus dem Jahr 2023 inspirieren lassen.

Und wie fühlt man sich so als Bill Kaulitz? Borchert mag den Look, "der richtig cool geworden ist und den ich sogar privat tragen würde", wie er in einem RTL-Interview verrät.

Für sein Kostüm musste er auch gar nicht so viel Zeit in der Maske verbringen: "Relativ kurz, nur etwa eine halbe Stunde dieses Jahr. Perücke auf, ein bisschen Make-up - fertig", berichtet er den GZSZ-Fans.

Allerdings benötigte er auch weder Kunstblut noch Wunden, dann "hätte es sicher länger gedauert", räumt der Darsteller ein.