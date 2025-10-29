Bill Kaulitz als "Gaststar" bei GZSZ?
Berlin - Nanu, den kennt man doch? Lange, blonde, gelockte Haare, ausgefallene Brille pinkfarbener Flauschmantel - das ist doch der Bill Kaulitz (36) der da am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" herumgeistert?
Na ja, nicht ganz, es handelt sich lediglich um ein Lookalike, in diesem Fall gespielt von Lennart Borchert (26). Aber warum schlüpft der Schauspieler in die Rolle des Pop-Superstars?
Die Antwort ist ganz einfach: Es ist Halloween im Kolle-Kiez und seine Figur Moritz verkleidet sich diesmal eben als Frontmann der Band Tokio Hotel. Bei dem Outfit haben sich die Kostümbildner wohl von Bills Garderobe bei der Preisverleihung "1Live Krone" aus dem Jahr 2023 inspirieren lassen.
Und wie fühlt man sich so als Bill Kaulitz? Borchert mag den Look, "der richtig cool geworden ist und den ich sogar privat tragen würde", wie er in einem RTL-Interview verrät.
Für sein Kostüm musste er auch gar nicht so viel Zeit in der Maske verbringen: "Relativ kurz, nur etwa eine halbe Stunde dieses Jahr. Perücke auf, ein bisschen Make-up - fertig", berichtet er den GZSZ-Fans.
Allerdings benötigte er auch weder Kunstblut noch Wunden, dann "hätte es sicher länger gedauert", räumt der Darsteller ein.
Iris Mareike Steen und Josefine Bressel mussten länger als üblich in der Maske sitzen
Seinen Kolleginnen Iris Mareike Steen (33) und Josefine Bressel (34) erging es da schon ein wenig anders. Beide mussten für ihren Halloween-Auftritt nach eigener Aussage rund eineinhalb Stunden bei den Maskenbildnern verbringen.
Für Steen eher Arbeit als Vergnügen, denn "da ich tatsächlich kein großer Fan davon bin, mich zu verkleiden, ist Halloween auch eher nicht so meins". Es sei allerdings etwas anderes "wenn das Styling von den Profis kommt", dann "sind die Halloween-Drehs eine coole Abwechslung".
Und als was, wurde ihre Figur Lilly diesmal verkleidet? Die 33-Jährige habe zunächst selbst nicht genau gewusst, was sie darstellen soll. "Ich glaube, der Wortlaut war 'Space-Prinzessin'", erklärt sie. Na immerhin besser als sich als Kasse zu verkleiden, oder? Ja, das hat Iris tatsächlich mal gemacht, im Kindergarten, "mit Kassenbons an mir und einer Klingel", erinnert sie sich mit einem Lachen.
Richtig abgedreht geht es bei Bressel zu, denn sie ist "diesmal eine Feierwütige, die unglücklicherweise von einer Discokugel erschlagen wurde", beschreibt die Promi-Dame ihr Outfit. Sachen gibt's, die gibt's eigentlich gar nicht, aber an Halloween sind der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt.
Welche schrägen Kostüme sich die Macher noch für die GZSZ-Stars ausgedacht haben, erfahrt ihr am Donnerstag ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel