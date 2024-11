"Die Nerven liegen blank" im GZSZ-Special: "Wie in einem Agententhriller"

Berlin - Das diesjährige GZSZ-Special in Spielfilmlänge nähert sich mit großen Schritten und nach und nach kommen weitere Details ans Licht - so auch die Rolle, die Katrin Flemming darin einnehmen wird.

"Die heimliche Übergabe ist eine gute Gelegenheit für einen Freundinnentag in Barcelona", blickt Frank voraus, die sich schon bei ihrer Ankunft am Bahnhof der katalanischen Metropole "wie in einem Agententhriller" vorkam.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Seefelds: Maren macht mit Lilly, Jonas und Michi einen Trip zu ihrem neuen Ferienhaus in Katalonien. Aber auch Katrin wird einen wichtigen Part einnehmen, wie Darstellerin Ulrike Frank (55) in einem RTL-Interview bestätigt.

Der Trip nach Spanien wird an Katrin nicht spurlos vorbeigehen und Auswirkungen die weitere Handlung haben. © RTL / Anna Riedel

Der 55-Jährigen gefällt die Entwicklung der Story besonders gut: "Die Geschichte fängt unbeschwert an, dann spitzt sie sich immer weiter zu, sie ist emotional, lustig, dramatisch, spannend, eine wunderbare Mischung."

Denn auch Marens Ex, Lars Brunner, wird in Spanien wieder auftauchen und für eine große Überraschung sorgen. Nicht nur deswegen müssen sich alle "unliebsamen Wahrheiten stellen", wie die Schauspielerin feststellt und ergänzt: "Die Nerven liegen blank!" Schließlich wird auch die Beziehung von Maren und Michi auf eine harte Probe gestellt.

Und welche Auswirkungen hat die der Katalonien-Trip für Katrin? "Wir sehen sie verletzlich, gefährlich und auch belastbar", kündigt Frank an. "Was sie in Spanien erfahren hat, wird nicht in Spanien bleiben. Sie ist tief verletzt, und wir wissen ja, was das bei einer Katrin Flemming auslösen kann", deutet der GZSZ-Star an.

Für ihre Figur sei nichts schlimmer als Verrat und Illoyalität, "und dementsprechend werden die beteiligten Personen die Konsequenzen zu spüren bekommen". Unter der Sonne Spaniens braut sich für die kommenden Wochen also einiges zusammen.

Wenn Ihr wissen wollt, was Katrin in dem Spielfilmevent von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" widerfährt, dann schaltet am 5. Dezember, um 19.40 Uhr, RTL ein oder schaut Euch das Special bereits eine Woche vorab bei RTL+ an.