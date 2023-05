Dieser GZSZ-Liebling nimmt sich bald eine lange Serien-Auszeit in Südafrika

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " steht wieder einmal der vorläufige Abgang eines Serien-Lieblings bevor und in diesem Fall kann man mit Fug und Recht von einem echten Urgestein sprechen.

Wolfgang Bahro (62) wird von Ende Juni bis Anfang September bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg als Erzschurke Santer im Sattel sitzen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Denn vom 24. Juni bis zum 3. September wird Wolfgang Bahro (62), der bereits seit mehr als 30 Jahren beinahe ununterbrochen in der beliebten Vorabendserie zu sehen ist, selbiger den Rücken kehren.

Dann wird sich der GZSZ-Bösewicht Joachim Gerner nämlich in einen echten Schurken verwandeln, um als Santer bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Blutsbrüdern Winnetou (gespielt von Alexander Klaws (39)) und Old Shatterhand, alias Bastian Semm (43), das Leben zur Hölle zu machen.

Dabei wollte Bahro außerhalb der Daily Soap eigentlich niemals einen anderen Fiesling verkörpern, machte allerdings "zwei Ausnahmen: die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg und einen James-Bond-Film", verriet der 62-Jährige auf der Homepage der Festspiele.

Dabei sei es kein leichtes Unterfangen gewesen, die Zustimmung der GZSZ-Verantwortlichen für seine lange Auszeit zu bekommen. "Mit den Proben und den Vorstellungen werde ich ja von Mitte Mai bis Anfang September ständig in Bad Segeberg sein", erklärte Bahro.