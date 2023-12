Dieser GZSZ-Star muss sich 2024 "intensiv mit dem Thema Schuld auseinandersetzen"

Michi (l.) kümmert sich rührend um Jonas und Maren. © RTL / Rolf Baumgartner

"Eine neue Geschichte wird Michi - und mir - eine Menge abverlangen", kündigte Lars Pape (52) in einem RTL-Interview an, in dem er einen Ausblick auf seine Rolle gab.

Aktuell hält sich der Michi-Man eher im Hintergrund, denn seine ganze Aufmerksamkeit gehört zurzeit Maren, die er nach dem schweren Schicksalsschlag von Jonas unterstützt, so gut er kann. Und natürlich ist er auch für ihren Sohn selbst da, schließlich ist Bode gelernter Physiotherapeut.

"Die neue Situation durch das Leben im Rollstuhl stellt die gesamte Familie, inklusive Michi, vor enorme Herausforderungen", erklärte der Schauspieler. Michi werde aber für seine Maren da sein und ihr eine Schulter zum Anlehnen bieten, schließlich musste er ja auch lange um ihre Liebe kämpfen.

Schon bald wird er aber auch wieder selbst im Mittelpunkt stehen und "in neuen Figuren-Konstellationen auftauchen, die es in sich haben", blickte Pape auf das neue Jahr voraus.