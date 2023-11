GZSZ: Hier kommt das neue Traumpaar vom Kolle-Kiez: "Hab Dich vermisst"

"Maren, dat is' alles genau richtig so", fällt ihr Michi ins Wort, "ich hab dich vermisst!" Dann küssen sich die beiden leidenschaftlich.

Die erbat sich jedoch Bedenkzeit und stieg trotzdem in den Zug. Jetzt ist sie also wieder im Kiez und dem Traumpaar steht endlich nichts mehr im Weg, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Yvonne freut sich, dass ihr Ex-Mann Michi und ihre Freundin Maren endlich ein Paar sind. © RTL / Rolf Baumgartner

"Als ich dich gesehen hab mit dem Rucksack da, da wusste ich, ich kann dich nicht noch mal verlieren. Also bin ich zu Nicole und hab's ihr gesagt", berichtet der Michi-Man seiner Angebeteten von seinem plötzlichen Sinneswandel.

"Keine Ahnung, warum ich das so lange nicht kapiert habe. Klar, der Gedanke an dich und an uns, der war immer da, aber irgendwann ... Ich hatte aufgegeben", gibt er Maren einen Einblick in sein Seelenleben.

"Ich weiß, ich hab dir so oft wehgetan", entschuldigt sie sich bei ihrem Liebsten, bevor sie die Nacht miteinander verbringen.

Am nächsten Morgen werden sie (un)sanft aus dem Schlaf gerissen, denn plötzlich steht Yvonne vor ihnen - sie will ihrem Ex-Mann zum Geburtstag gratulieren und ahnt nichts von seiner weiblichen Gesellschaft.

Obendrein hat sie Moritz, Luis und Carlos im Schlepptau, die dem Michi-Man mit leicht ungläubigem Blick ein Ständchen singen. Wie Marens Familie auf ihre Beziehung mit Michi reagiert, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.