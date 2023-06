Dieser GZSZ-Star wollte nicht zum Abzocker werden: "Es war furchtbar"

Daniel Noah (36) hat im GZSZ-Podcast von zwei echten Horror-Jobs berichtet, die er während seiner Schulzeit gemacht hat. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich wusste das schon sehr früh. Das war immer schon mein Wunsch, in diese Richtung zu gehen", erzählte er Moderatorin Loreen Rahe.

Zuvor musste der 36-Jährige aber auch unliebsame Erfahrungen in der Berufswelt machen. "Es waren zwei Jobs, die mir tatsächlich im Kopf geblieben sind", berichtete er.

Zum einen arbeitete er nach eigener Aussage während der Schulzeit in den Sommerferien in einer Fabrik, in der Popcorn-Tüten verpackt wurden. "Das war eine Fabrik, wo riesige Maschinen stehen, ein Lärmpegel sondergleichen, das ist extrem laut in dieser Fabrik gewesen", sodass man sich nicht einmal mit seinen Kollegen unterhalten konnte.

Zudem musste der heutige GZSZ-Star dort einer äußerst monotonen Arbeit nachgehen, denn er habe immer einen Stapel Tüten genommen, "in die Maschine rein und auf den rechten Stapel gelegt und rechts oben war immer die Uhr und der Uhrzeiger, der ist sehr, sehr langsam gelaufen", erinnerte er sich mit Schaudern an die Zeit zurück.

So habe Noah für sehr wenig Geld seine ganzen Sommerferien verbracht und sei am Ende zu dem Schluss gekommen: "Das möchtest Du in Deinem Leben nicht mehr machen. Diese monotone Arbeit geht einem ganz schön auf die Psyche."