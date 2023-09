Eifersuchts-Drama bei GZSZ: Ist die Ehe von Michi und Nicole gescheitert?

Michi läuft Maren im Kolle-Kiez zwangsläufig über den Weg, aber er hält sich an das Kontaktverbot. © RTL / Rolf Baumgartner

Michi steckt emotional in der Klemme und ist voller innerer Zweifel. Dabei könnte alles so schön sein: Auf die Blitzverlobung mit Nicole folgte die völlig überstürzte Hochzeit, doch sein Herz schlägt auch weiter für Maren. Der sympathische Physiotherapeut steht also weiter zwischen den Frauen.

Nicole macht ihren Standpunkt klar: Sie vertraut Maren nicht und fordert von ihrem frisch gebackenen Ehemann, dass er den Kontakt mit der Chaos-Blondine abbricht.

Der Michi-Mann macht gute Miene zum bösen Spiel, kommt dem Wunsch nach und hält sich an das Verbot - sehr zur Freude der Bikerin, die ihn so an sich binden will.

Doch Nicole kann ihre Eifersucht einfach nicht zügeln und es kehrt keine Ruhe ein. Sie nutzt sogar eine Ortungs-App. Als sie Wind davon bekommt, dass sich Michi in Marens Wohnung aufhält, springt ihr Kopfkino an und sie macht eine Szene. Dabei kommt der Bikerin nicht in den Sinn, dass in der WG auch seiner bester Freund Tobias lebt.

Dann spioniert sie auch noch in Michis Handy und schaut seine Nachrichten durch - und wird prompt von ihm dabei erwischt.