Endlich eine neue Liebe für GZSZ-Philip? "It's a match mit Hindernissen!"

Berlin - Die Zeichen stehen auf Traumpaar, nur wahrhaben will es keiner von beiden. Sowohl Philip als auch Jessica kämpfen gegen ihre Gefühle an, dabei knistert es gewaltig.

Sie können nur schwer die Blicke voneinander lassen: Philip und Jessica. © RTL - Rolf Baumgartner

Die schöne Krankenschwester ist sich über ihre Gefühlslage schon länger bewusst. Was die Carlos-Ex allerdings nicht weiß: Der Chefarzt hat auch Gefühle für sie!

"Jessica ist für Philip eine echte Überraschung. Er war bisher so in seine Arbeit vertieft, dass er seine Außenwelt kaum noch wahrgenommen hat - bis jetzt, als es zu einem Schlüsselmoment mit Jessica kommt", verrät Schauspieler Jörn Schlönvoigt. "Aber: It's a match mit Hindernissen!"

Die Liebes-Ampel steht zwar auf Grün, doch da gibt es immer noch das große Stoppschild Krankenhaus. Er ist der Chefarzt, sie die Krankenschwester. Auf das Getuschel können beide verzichten, zumal er ihr Vorgesetzter ist und in der Vergangenheit in Sachen Frauen nicht vom Glück verfolgt war.

Lange Zeit war Laura seine Nummer eins, ehe er schließlich einsah, dass sie nicht zueinander passen. Es folgte eine Liebes-Geschichte mit der Mutter seines Halbbruders John und auch bei Sunny blieb das Happy End aus.