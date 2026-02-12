GZSZ-Star Anne Menden meldet sich nach Geburt: "Für einen Moment stand alles still"

Berlin - Anne Menden (40) ist Anfang Februar zum ersten Mal Mama geworden und hat sich nach der Geburt ihres Sohnes mit einem Update aus der Babypause gemeldet.

Anne und Gustav umschließen liebevoll die Füße ihres kleinen Sohnes. © Vanessa Perrot

Das Wichtigste vorab: Mutter und Kind sind wohlauf und inzwischen auch schon wieder zu Hause. Alle sind glücklich, gesund und munter.

In einem RTL-Interview hat der Serien-Liebling aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" jetzt noch einmal einen Einblick in seine Gefühlswelt bei der Geburt gegeben.

"Als ich unseren Sohn zum ersten Mal im Arm hielt, stand für einen Moment einfach alles still", erinnert sich die Schauspielerin an den überwältigenden Moment. Dieses Gefühl lasse sich eigentlich kaum in Wort fassen, betont sie.

Es sei größer, tiefer und erfüllender, als sie es sich je hätte vorstellen können. "Wir sind unglaublich dankbar und genießen jeden Augenblick dieses neuen Lebensabschnitts", berichtet der GZSZ-Star.

Zu einem süßen neuen Babyfoto bei Instagram, auf dem sie ihr Gesicht liebevoll an den winzigen Fuß ihres Kleinen drückt, schreibt sie: "Dieses Wunder in den Armen zu halten, ist unbeschreiblich."