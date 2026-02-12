GZSZ-Star Anne Menden meldet sich nach Geburt: "Für einen Moment stand alles still"
Berlin - Anne Menden (40) ist Anfang Februar zum ersten Mal Mama geworden und hat sich nach der Geburt ihres Sohnes mit einem Update aus der Babypause gemeldet.
Das Wichtigste vorab: Mutter und Kind sind wohlauf und inzwischen auch schon wieder zu Hause. Alle sind glücklich, gesund und munter.
In einem RTL-Interview hat der Serien-Liebling aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" jetzt noch einmal einen Einblick in seine Gefühlswelt bei der Geburt gegeben.
"Als ich unseren Sohn zum ersten Mal im Arm hielt, stand für einen Moment einfach alles still", erinnert sich die Schauspielerin an den überwältigenden Moment. Dieses Gefühl lasse sich eigentlich kaum in Wort fassen, betont sie.
Es sei größer, tiefer und erfüllender, als sie es sich je hätte vorstellen können. "Wir sind unglaublich dankbar und genießen jeden Augenblick dieses neuen Lebensabschnitts", berichtet der GZSZ-Star.
Zu einem süßen neuen Babyfoto bei Instagram, auf dem sie ihr Gesicht liebevoll an den winzigen Fuß ihres Kleinen drückt, schreibt sie: "Dieses Wunder in den Armen zu halten, ist unbeschreiblich."
Anne Menden und Gustav Masurek teilen neue Babyfotos bei Instagram
Anne Menden bedankt sich bei Gustav Masurek: "Hast mich durch diese Schwangerschaft getragen"
Auch der Kindsvater, ihr Verlobter Gustav Masurek (36), meldet sich zu Wort. Er war bei der Geburt die ganze Zeit dabei und wich seiner zukünftigen Frau nicht von der Seite.
"Der Moment, in dem unser Sohn geboren wurde, hat mein Herz komplett verändert", unterstreicht der 36-Jährige und drückt seine Wertschätzung für seine Verlobte aus.
"Ich bin unendlich stolz auf Anne und voller Respekt für das, was sie geleistet hat", bekräftigt er. Jetzt beginne für die zwei das größte Abenteuer ihres Lebens - als Familie.
Auch die 40-Jährige hatte nur lobende Worte für ihren Schatz: "Gustav, Du hast mich durch diese Schwangerschaft getragen - mit Geduld, Stärke und so viel Ruhe. Und bei der Geburt warst Du mein Fels. Mein Halt. Meine Sicherheit", bedankt sie sich auf der Social-Media-Plattform bei ihrem Liebsten.
Anne Menden genießt jetzt erst einmal die gemeinsame Zeit mit Vater und Kind, will aber voraussichtlich bereits im kommenden Sommer wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera stehen.
Bis dahin weilt ihre Figur Emily in Singapur und die Zuschauer erwarten immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+ andere spannende Geschichten.
