Wird Matilda bei GZSZ um Erik kämpfen? "Glaube, dass sie sich lieben"

Berlin - Matilda und Erik verstricken sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " immer tiefer in ihre heimliche Affäre. Während er mit seinem schlechten Gewissen kämpft, könnte in ihr ein folgenschwerer Entschluss reifen.

Matilda fühlt sich von Erik ein Stück weit ausgenutzt. © RTL / Rolf Baumgartner

Immer wieder treffen sich die beiden im Hotel und verbringen romantische Stunden miteinander, in denen sie alles um sich herum vergessen. "Blaue Stunde" nennt es Erik in einer Nachricht, die er versehentlich Toni schickt.

"Also ich glaube, der Reiz für beide an dieser ganzen Affäre ist auch das Körperliche, aber ich glaube, dass sie sich lieben", stellt Anna-Katharina Fecher (37) in einem RTL-Interview fest.

Für Matilda sei das ja eigentlich schön, dass sie endlich Erik haben könne, "nur die Umstände sind kacke", bemerkt die Schauspielerin salopp.

"Sie ist da in eine krasse Abhängigkeit geraten [...], dass sie sagt: Ja, mache ich alles so, wie du willst, Hauptsache, ich kann dich haben", gibt die 37-Jährige zu bedenken.

"Es ist auf jeden Fall schwer für Matilda zu sehen, weil Toni hat das, was sie sich wünscht und sie fühlt sich, glaube ich, auch teilweise ein bisschen ausgenutzt von Erik, weil er schnipst - sie springt!", gibt Fecher einen Einblick ins Seelenleben der Gerner-Tochter.