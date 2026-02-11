Wird Matilda bei GZSZ um Erik kämpfen? "Glaube, dass sie sich lieben"
Berlin - Matilda und Erik verstricken sich bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer tiefer in ihre heimliche Affäre. Während er mit seinem schlechten Gewissen kämpft, könnte in ihr ein folgenschwerer Entschluss reifen.
Immer wieder treffen sich die beiden im Hotel und verbringen romantische Stunden miteinander, in denen sie alles um sich herum vergessen. "Blaue Stunde" nennt es Erik in einer Nachricht, die er versehentlich Toni schickt.
"Also ich glaube, der Reiz für beide an dieser ganzen Affäre ist auch das Körperliche, aber ich glaube, dass sie sich lieben", stellt Anna-Katharina Fecher (37) in einem RTL-Interview fest.
Für Matilda sei das ja eigentlich schön, dass sie endlich Erik haben könne, "nur die Umstände sind kacke", bemerkt die Schauspielerin salopp.
"Sie ist da in eine krasse Abhängigkeit geraten [...], dass sie sagt: Ja, mache ich alles so, wie du willst, Hauptsache, ich kann dich haben", gibt die 37-Jährige zu bedenken.
"Es ist auf jeden Fall schwer für Matilda zu sehen, weil Toni hat das, was sie sich wünscht und sie fühlt sich, glaube ich, auch teilweise ein bisschen ausgenutzt von Erik, weil er schnipst - sie springt!", gibt Fecher einen Einblick ins Seelenleben der Gerner-Tochter.
Anna-Katharina Fecher hat sich zur Vorbereitung Erfahrungsberichte von Frauen durchgelesen
Und was denkt sie selbst über die Affäre ihrer Figur? "Eigentlich würde man ja die Finger davon lassen und sagen: 'Nee, auf keinen Fall, vergebener Mann, da geht man gar nicht ran'", bemerkt die Darstellerin.
Um sich auf ihre Rolle als Geliebte vorzubereiten, hat sich der GZSZ-Star nach eigener Aussage aber Erfahrungsberichte von Frauen durchgelesen, die Affären hatten und dabei sei ihr ein toller Satz ins Auge gefallen, den sie in diesem Zusammenhang richtig gut finde.
"Wer sagt, denn, dass diese Person - also die Affäre - nicht das Recht hat, um ihre große Liebe zu kämpfen?", fragt sie. Das habe sie "voll schön" gefunden und diese Aussage habe sie sich für Matilda zum Vorbild genommen.
Sollte Matilda tatsächlich Ernst machen und um Eriks Liebe kämpfen, würde sie Tonis Mann noch mehr in die Bredouille bringen. Wie es mit diesem unfreiwilligen Liebesdreieck weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner