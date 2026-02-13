Nächster GZSZ-Schock für Alicia: Ihre Mutter wird erpresst
Berlin - Alicia hat es bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht leicht: Erst verliert sie ihren Job und dann erhält sie auch noch eine schockierende Nachricht. Aber es kommt sogar noch schlimmer.
Erst kürzlich hatte sie von ihrer Mutter erfahren, dass ihr Vater eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Die vermeintliche Bilderbuchehe liegt in Scherben.
Natürlich kümmert sich Pauls Freundin rührend um ihre Mama, die unter heftigem Liebeskummer leidet, und verurteilt ihren Vater für sein Verhalten. Doch der Verrat geht noch viel tiefer, denn der untreue Ehemann setzt seine Frau auch noch heftig unter Druck.
"Wenn ich ihn verlasse, dann sehe ich von ihm keinen Cent, dann stehe ich ohne was da", erklärt Sabine ihrer Tochter unter Tränen, die nicht glauben kann, was sie da gerade gehört hat.
"Und Ihr könnt Euch vorstellen, da fällt natürlich erst einmal eine Welt zusammen für Sabine", gewährt Darstellerin Jessica Boehrs (45) in einem RTL-Interview einen Einblick ins Innere ihrer Figur.
Diese finanzielle Abhängig rührt daher, dass sie Alicia großgezogen hat, in dieser Zeit auch keiner Arbeit nachgegangen ist und ihren Mann Ludger immer in dessen Firma unterstützt hat, erklärt die Schauspielerin.
Sabine ist finanziell von ihrem Mann abhängig
"Sie ist nie einer wirklichen Angestelltentätigkeit nachgegangen, hat nie in die Rente eingezahlt, konnte sich nichts beiseitelegen", erläutert Boehrs die Gründe für Sabines prekäre Lage. Sie habe alles für ihre Familie und ihren Mann getan, der sie jetzt genau damit erpresst.
"Ich finde es superwichtig, dass diese Geschichte erzählt wird, und bin auch echt stolz darauf, dass Sabine als Plattform dafür herhält", betont die 45-Jährige. "Ich denke, dass es viel mehr Frauen gibt, als man meinen möchte, denen genau so etwas passiert", gibt sie zu bedenken.
Und Jessica weiß, wovon sie spricht, denn ihr ist etwas Ähnliches tatsächlich selbst widerfahren, gibt der GZSZ-Neuling preis. "Ich bin eigentlich mit einem blauen Auge davongekommen. Es war aber für mich auch nie ein Thema, über genau solche Dinge zu reden, über die man aber reden muss", bekräftigt die Wahl-Potsdamerin.
Wie Alicia diese neuerliche Hiobsbotschaft aufnimmt und ob Sabine sich doch noch von ihrem Ehemann emanzipieren kann, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner