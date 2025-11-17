Neues Traumpaar bei GZSZ: "Ist es was Ernstes zwischen Matilda und dem Hottie?"

Berlin - Geht da etwas zwischen Matilda und Nihat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten "? Der Ex-Freund von Lilly will wissen, woran er bei der Gerner-Tochter ist.

Nihat gesteht Matilda seine Gefühle. © RTL / Rolf Baumgartner

Die beiden arbeiten seit längerer Zeit enger zusammen und haben hin und wieder auch schon die Laken glühen lassen.

An seinem Geburtstag wollte sie ihn zu einem Casino-Trip nach Monaco einladen. Da der Flug jedoch kurzfristig gecancelt werden musste, vergnügten sich die beiden im Hotel bei einer heißen Partie Strip-Poker.

Nihat beginnt jetzt langsam aber sicher jedoch Gefühle für Matilda zu entwickeln und versucht herauszufinden, ob das auf Gegenseitigkeit beruht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Bei einem gemeinsamen Essen im Townhouse hat er besonders gute Laune. "Wieso grinst Du so?", fragt Julians Zwillingsschwester. Daraufhin zeigt er ihr ein Video auf seinem Handy. "Wir, gestern Abend?", stellt sie überrascht fest.

Nihat freut sich besonders über die Schlagzeile: "Hat er das Herz der Bankiers-Tochter gewonnen? Zum zweiten Mal verkuschelt an der Seite ihres Kollegen. Ist es was Ernstes zwischen Matilda und dem Hottie?", liest er breit grinsend vor.