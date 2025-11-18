Fataler Fehltritt bei GZSZ: Bahnt sich hier das nächste Liebes-Aus an?
Berlin - Jetzt wird's also doch noch ernst: Zwischen Matilda und Erik herrscht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schon seit geraumer Zeit eine gewisse Spannung, die sich schließlich entlädt.
Achtung, Spoiler!
Und natürlich muss wieder einmal das "Mauerwerk" für den fatalen Fehltritt herhalten. Im GZSZ-Club kam es schon zu so manchem Techtelmechtel, ob auf der Toilette oder im Keller.
Diesmal ist die Küche der "Tatort". Hier kommen sich der Koch und die Gerner-Tochter gefährlich nahe, wie ein GZSZ-Spoiler zeigt.
Erik hat Matilda nach dem Geiseldrama aufgefangen und ihr Halt gegeben. Sie leidet seitdem unter Panikattacken. Als er auch noch erfährt, dass sie sich zur Sicherheit eine Waffe besorgt hat, schrillen bei ihm sämtliche Alarmglocken.
Mit einem kleinen Outdoor-Abenteuer versucht er, sie auf andere Gedanken zu bringen. Anschließend gibt es noch einen kleinen Snack im "Mauerwerk".
"Ich nehme die Armen Ritter in mein persönliches Not-Kochbuch mit auf", bedankt sie sich bei ihrem Gönner. Der erhebt aber gleich wieder den Zeigefinger: "Trotzdem, ick bleib dabei: Ruf Deine Psychologin an!"
Erik und Matilda küssen sich leidenschaftlich
"Mach ich", verspricht sie, aber wendet ein: "Ehrlich gesagt hast Du mir mehr geholfen", woraufhin Erik erwidert, dass er nur für das gute Bauchgefühl zuständig sei. "Versprich es mir", bittet er sie noch einmal inständig.
"Ich versprech's Dir!", beteuert sie, bevor sie ihre Sachen zusammensucht, um nach Hause zu gehen: "So, dann mache ich mich mal auf den Heimweg."
Tonis Mann schlägt ihr vor, die Hintertreppe zu nehmen. "Haste allet?", vergewissert er sich noch einmal. "Vielleicht noch 'ne Scheibe Toast für den Heimweg", schlägt Julians Zwillingsschwester spaßeshalber vor. "Besser als 'ne Knarre in der Tasche", kontert der Ex-Knacki und hakt noch einmal nach, ob er sie nicht lieber doch nach Hause bringen soll.
Aber Matilda lehnt dankend ab. Auf der Treppe dreht sie sich dann noch einmal zu ihm um und dann passiert es: Erik drückt ihr einen Kuss auf. Zunächst scheint Matilda ein wenig überrumpelt, doch dann erwidert sie seinen Vorstoß und die beiden beginnen leidenschaftlich zu knutschen.
Wie weit dieser Fehltritt noch führen wird und ob Erik damit jetzt seine Ehe mit Toni aufs Spiel setzt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner