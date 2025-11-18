Fataler Fehltritt bei GZSZ: Bahnt sich hier das nächste Liebes-Aus an?

Berlin - Jetzt wird's also doch noch ernst: Zwischen Matilda und Erik herrscht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " schon seit geraumer Zeit eine gewisse Spannung, die sich schließlich entlädt.

Erik und Matilda kommen sich nach der Geiselnahme wieder näher. © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler!

Und natürlich muss wieder einmal das "Mauerwerk" für den fatalen Fehltritt herhalten. Im GZSZ-Club kam es schon zu so manchem Techtelmechtel, ob auf der Toilette oder im Keller.

Diesmal ist die Küche der "Tatort". Hier kommen sich der Koch und die Gerner-Tochter gefährlich nahe, wie ein GZSZ-Spoiler zeigt.

Erik hat Matilda nach dem Geiseldrama aufgefangen und ihr Halt gegeben. Sie leidet seitdem unter Panikattacken. Als er auch noch erfährt, dass sie sich zur Sicherheit eine Waffe besorgt hat, schrillen bei ihm sämtliche Alarmglocken.

Mit einem kleinen Outdoor-Abenteuer versucht er, sie auf andere Gedanken zu bringen. Anschließend gibt es noch einen kleinen Snack im "Mauerwerk".

"Ich nehme die Armen Ritter in mein persönliches Not-Kochbuch mit auf", bedankt sie sich bei ihrem Gönner. Der erhebt aber gleich wieder den Zeigefinger: "Trotzdem, ick bleib dabei: Ruf Deine Psychologin an!"