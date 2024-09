Fliegt GZSZ-Lars auf? Ein Brief könnte ihm zum Verhängnis werden

Lars ist froh, dass er endlich wieder ein gutes Verhältnis zu Lilly hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Neben dem Wiedersehen mit seiner Familie hat den Arzt nämlich auch ein gewaltiges Problem nach Berlin gezogen, denn er hat bei einem Gläubiger in den USA satte 500.000 Dollar Schulden!

Allerdings spürt ihn der Kredithai trotz seines überstürzten Ortswechsels auf und setzt ihn massiv unter Druck.

Als Doktor Brunner von einer Spendengala erfährt, die seine Tochter Lilly unter der Schirmherrschaft des Jeremias Krankenhauses auf die Beine stellen will, sieht er seine Chance gekommen: Er will die Einnahmen nutzen, um seine Schulden zu begleichen.

Dass er damit auch Lilly in seine dunklen Machenschaften verwickelt, ist dem Arzt bewusst, aber er weiß sich nicht anders zu helfen. Nach dem vollen Erfolg der Gala, die obendrein die Familie wieder näher zusammengebracht hat, plagt Lars das schlechte Gewissen.

Bevor er mit den Geldern verschwinden will, schreibt er einen Brief an seine Kinder, um sich für seine Missetat bei ihnen zu entschuldigen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.