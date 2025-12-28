Geldsorgen bei GZSZ: Gerät Nina auf die schiefe Bahn?

Berlin - Nina sieht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ihre Existenz bedroht und könnte jetzt unerwartet zu drastischen Mitteln greifen. Wie weit wird sie gehen?

Eigentlich sollte sich Maren um Tolstoi, den Hund des Schauspielers Billy Sunset, kümmern. © RTL

Nach ihrer Rückkehr aus Argentinien und dem Tod ihres Mannes Pedro schien die Geschäftsfrau endlich wieder so richtig im Kolle-Kiez angekommen zu sein.

Im Juli kaufte sie Nihat überraschend das "Vereinsheim" ab, um sich beruflich neu zu orientieren. Alles lief wie am Schnürchen, bis das Ordnungsamt auf das Café aufmerksam wurde.

Dann der Schock: Die Inhaberin muss das Leitungssystem in ihrem Etablissement sanieren - Kostenpunkt: 15.000 Euro. Als noch weitere Unkosten anfallen, steht Nina vor dem Aus.

Ein Missverständnis könnte schließlich zur Lösung ihrer Geldsorgen führen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Denn der Café-Besitzerin ist der Hund von Billy Sunset in der Silvesternacht zugelaufen.

Eigentlich will sie den großspurigen Schauspieler nur darüber informieren, dass seine Dogge bei ihr ist, doch er geht sofort von einer Entführung aus, sodass sich Nina eine einmalige, wenn auch illegale, Möglichkeit bietet.