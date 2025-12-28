Geldsorgen bei GZSZ: Gerät Nina auf die schiefe Bahn?
Berlin - Nina sieht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ihre Existenz bedroht und könnte jetzt unerwartet zu drastischen Mitteln greifen. Wie weit wird sie gehen?
Nach ihrer Rückkehr aus Argentinien und dem Tod ihres Mannes Pedro schien die Geschäftsfrau endlich wieder so richtig im Kolle-Kiez angekommen zu sein.
Im Juli kaufte sie Nihat überraschend das "Vereinsheim" ab, um sich beruflich neu zu orientieren. Alles lief wie am Schnürchen, bis das Ordnungsamt auf das Café aufmerksam wurde.
Dann der Schock: Die Inhaberin muss das Leitungssystem in ihrem Etablissement sanieren - Kostenpunkt: 15.000 Euro. Als noch weitere Unkosten anfallen, steht Nina vor dem Aus.
Ein Missverständnis könnte schließlich zur Lösung ihrer Geldsorgen führen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Denn der Café-Besitzerin ist der Hund von Billy Sunset in der Silvesternacht zugelaufen.
Eigentlich will sie den großspurigen Schauspieler nur darüber informieren, dass seine Dogge bei ihr ist, doch er geht sofort von einer Entführung aus, sodass sich Nina eine einmalige, wenn auch illegale, Möglichkeit bietet.
Billy Sunset bietet Nina Lösegeld für seine Dogge Tolstoi an
"Machen Sie es kurz", raunt Sunset ihr am anderen Ende der Leitung ungeduldig zu. "Ich habe ihren Hund, ist das kurz genug", lässt ihn Tonis Mutter daraufhin wissen.
Das höre er nicht zum ersten Mal, entgegnet der Darsteller und fordert Beweise. "Soll ich ihn jetzt ins Telefon bellen lassen, oder was?", fragt sie spöttisch.
"Was steht auf der Rückseite der Hundemarke?", hakt Billy nach. "Lebe und alles ist Freude", liest Nina vor. Bei diesen Worten ändert sich Sunsets Tonfall schlagartig.
"Bitte tun Sie ihm nichts, ich flehe Sie an. Wie viel wollen Sie? Ich tue alles, hören Sie, alles was sie wollen. Ich lasse die Polizei aus dem Spiel, ich zahle jeden Preis!", eröffnet er seiner sichtlich überraschten Gesprächspartnerin.
Wie aus dem Nichts ergibt sich für Nina also die Chance, an das dringend benötigte Geld zu gelangen. Ob sie tatsächlich Lösegeld für Tolstoi verlangen oder der Verlockung widerstehen wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner