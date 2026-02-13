GZSZ: Als Alicia das hört, fällt sie vom Glauben ab

Berlin - Alicia hat es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nicht leicht: Erst verliert sie ihren Job und dann erhält sie auch noch eine schockierende Nachricht . Aber es kommt sogar noch schlimmer.

Alicia (r.) erfährt, dass ihr Vater ihre Mutter erpresst. © RTL / Rolf Baumgartner

Erst kürzlich hatte sie von ihrer Mutter erfahren, dass ihr Vater eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Die vermeintliche Bilderbuchehe liegt in Scherben.

Natürlich kümmert sich Pauls Freundin rührend um ihre Mama, die unter heftigem Liebeskummer leidet, und verurteilt ihren Vater für sein Verhalten. Doch der Verrat geht noch viel tiefer, denn der untreue Ehemann setzt seine Frau auch noch heftig unter Druck.

"Wenn ich ihn verlasse, dann sehe ich von ihm keinen Cent, dann stehe ich ohne was da", erklärt Sabine ihrer Tochter unter Tränen, die nicht glauben kann, was sie da gerade gehört hat.

"Und Ihr könnt Euch vorstellen, da fällt natürlich erst einmal eine Welt zusammen für Sabine", gewährt Darstellerin Jessica Boehrs (45) in einem RTL-Interview einen Einblick ins Innere ihrer Figur.

Diese finanzielle Abhängig rührt daher, dass sie Alicia großgezogen hat, in dieser Zeit auch keiner Arbeit nachgegangen ist und ihren Mann Ludger immer in dessen Firma unterstützt hat, erklärt die Schauspielerin.