GZSZ: Die Fassade bröckelt! Fliegt jetzt alles auf?

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " täuschen John und Laura eine Trennung vor. Damit wollen sie Zoe überführen. Doch der Plan droht aufzufliegen.

Zoe schöpft Verdacht. © RTL / Rolf Baumgartner

Die skrupellose Ex-Agentin vergiftete zuvor Yvonne. Damit wollte sie zeigen, wie weit sie zum Schutz ihrer Familie geht.

Claras Mutter fühlte sich mittlerweile in Sicherheit. Laura und John planten gleichzeitig im Verborgenen ihren Gegenschlag. Nach dem Fund von Alvaros Leiche plante indes Zoe mit Carlos ihre Flucht. Allerdings kam es zum Streit, weil sich Zoe unnötig Sorgen um Clara machte.

Laura und John sehen sich gezwungen, Yvonne weiterhin ihre angebliche Trennung vorzuspielen. Gleichzeitig suchen sie nach Möglichkeiten, Zoe unter Druck zu setzen. Yvonne übernahm kurzfristig die Betreuung von Clara, um John in seiner belastenden Situation zu unterstützen. Dabei brachte Claras sprechender Hase die Täuschung ans Licht.

Wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt, droht das Lügengebäude langsam, aber sicher einzustürzen. Mit misstrauischer Miene blickt Zoe auf der Straße Laura hinterher, die nichts von der Beobachtung ahnt.