GZSZ: Die Fassade bröckelt! Fliegt jetzt alles auf?
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" täuschen John und Laura eine Trennung vor. Damit wollen sie Zoe überführen. Doch der Plan droht aufzufliegen.
Die skrupellose Ex-Agentin vergiftete zuvor Yvonne. Damit wollte sie zeigen, wie weit sie zum Schutz ihrer Familie geht.
Claras Mutter fühlte sich mittlerweile in Sicherheit. Laura und John planten gleichzeitig im Verborgenen ihren Gegenschlag. Nach dem Fund von Alvaros Leiche plante indes Zoe mit Carlos ihre Flucht. Allerdings kam es zum Streit, weil sich Zoe unnötig Sorgen um Clara machte.
Laura und John sehen sich gezwungen, Yvonne weiterhin ihre angebliche Trennung vorzuspielen. Gleichzeitig suchen sie nach Möglichkeiten, Zoe unter Druck zu setzen. Yvonne übernahm kurzfristig die Betreuung von Clara, um John in seiner belastenden Situation zu unterstützen. Dabei brachte Claras sprechender Hase die Täuschung ans Licht.
Wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt, droht das Lügengebäude langsam, aber sicher einzustürzen. Mit misstrauischer Miene blickt Zoe auf der Straße Laura hinterher, die nichts von der Beobachtung ahnt.
GZSZ: Zoe kommt John und Laura langsam auf die Schliche
Auf dem Bürgersteig trifft Yvonnes Tochter auf John. Als sich ihre Wege kreuzen, geht er galant und wortlos an seiner angeblichen Ex vorbei.
Doch seine Augen sprechen eine deutliche Sprache. Von Dolchen keine Spur. Stattdessen trägt er plötzlich auf den Lippen ein leichtes Lächeln. Das bleibt auch Zoe nicht verborgen.
Als sie beide daraufhin ihre Handys zücken und sich möglicherweise gegenseitig schreiben, riecht die Ex-Agentin Lunte. Der früheren Profikillerin können John und Laura trotz all ihrer Mühe offenbar nichts vormachen.
Was Zoe aus der aufblühenden Erkenntnis macht und ob sie John und Laura konfrontieren wird oder das Wissen insgeheim gegen das Paar verwenden wird, das erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner