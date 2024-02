GZSZ: Als bei Jo Gerner dieser Satz fällt, erfährt Lukas die bittere Wahrheit

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " dreht sich bei Jo Gerner und Yvonne die Welt um den bevorstehenden Fortgang ihres Pflegesohnes Lukas. Eine Ehekrise bahnt sich an - und dann werden sie auch noch belauscht.

Jo Gerner fragt sich, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Wegen psychischer Probleme kam Lukas' leibliche Mutter Eva in eine Klinik. Da sie sich auf dem Weg der Besserung befindet und die Entlassung bevorsteht, möchte sie einen Neuanfang wagen.

Dafür will sie Berlin verlassen und in den Schwarzwald ziehen - und Lukas soll mit. Dieser würde zunächst lieber in Berlin bleiben, aber seiner Mutter zuliebe werde er der Privatschule und dem Kolle-Kiez den Rücken zukehren.

Um das Sorgerecht nicht zu verlieren, erpresste Gerner Evas Psychiater und ließ sich von ihm das Gutachten fälschen, das nun zu seinen Gunsten ausfällt.

Bei Yvonne kommen allerdings Zweifel auf und sie ist überzeugt: Ihr Ehemann und sie begehen einen riesigen Fehler, weil sie nicht auf Lukas' eigentliche Bedürfnisse achten und zwischen ihm und seiner Mutter stehen. Es kommt zu einem ehelichen Streit, der beide seelisch verletzt.

Zwar nähern sich der Anwalt und die Physiotherapeutin dank Lukas' unbewussten Versöhnungsversuchen wieder an, doch Gerner bleibt stur: Er will das Gutachten nicht zurückziehen.

Sein Verhalten führt zu einer handfesten Krise. Das Paar fragt sich, wie es nach dem Weggang seines Pflegesohns mit der Ehe weitergehen soll. Bei einer Mottoparty wacht Gerner langsam auf und ihm wird klar, was er gerade anrichtet.