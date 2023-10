GZSZ-Carlos wieder auf Kriegsfuß mit Katrin: Was plant er diesmal gegen W&L?

Berlin - Dass es Carlos bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nicht an Selbstbewusstsein mangelt, dürfte mittlerweile auch Katrin nicht verborgen geblieben sein, doch sein neuer Frontalangriff kommt auch für sie überraschend.

"Es geht mir nicht um Geld, ich möchte mitbestimmen", bringt der Spanier unverhohlen zum Ausdruck, dass er nach einem Posten in der Chefetage der Immobilienfirma strebt.

"Und jetzt möchten Sie einen Bonus oder wie?", fragt die Flemming in der Annahme, dass Carlos auf mehr Geld aus ist. Doch der hat etwas ganz anderes im Sinn, wie sich herausstellt.

Dieser Erfolg steigt dem Architekten aber offenbar zu Kopf. Denn in einem Gespräch mit seiner Chefin stellt er freche Forderungen, die selbst Katrin in Staunen versetzen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Trotz seiner Attacke auf Tobias hat es der Architekt geschafft, zu W&L zurückzukehren und ist dort erfolgreicher denn je. Er hat zwei Großkunden für das Unternehmen an Land gezogen und eine ganz neue Abteilung aus dem Boden gestampft.

Sind sich Katrin und Joachim bewusst, dass Carlos eine Gefahr für W&L darstellen könnte? © RTL / Rolf Baumgartner

"Wir sind hier nicht bei 'Wünsch Dir was'", versucht Katrin sein Begehren mit Humor abzuschmettern. "Lassen Sie mich meine Arbeit machen und tun Sie Ihre", kanzelt sie den Emporkömmling ab.



Das kommt bei Carlos aber gar nicht gut an. "Meine Kunden und meine Ideen bringen Erfolg, ich gehöre in die Geschäftsführung", fordert er erneut. "Das ist hoffentlich ein Scherz?", hakt Katrin ungläubig nach und versucht die Unterhaltung abzukürzen: "Nach Abschluss des Navarro-Projekts können wir über einen Bonus reden", schlägt sie vor, was ihrem Mitarbeiter aber nicht ausreicht.

"Das tut mir leid, aber wenn Sie sich für unentbehrlich halten - niemand ist das", knallt die Chefin ihrem Untergebenen daraufhin an den Kopf. Doch wer glaubt, dass Carlos diesen Warnschuss verstanden hat, der sieht sich getäuscht. "Stimmt, das gilt auch für Sie", droht er ihr, bevor er das Büro verlässt und eine vollkommen perplexe Katrin zurücklässt.

Dieser neue Konflikt zwischen Katrin und Carlos birgt jede Menge Zündstoff bei W&L. Ob er tatsächlich hinter dem Posten seiner Chefin her ist und wie sie weiter mit dem Emporkömmling umgeht, das erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.