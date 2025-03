GZSZ: Darum stößt Lara Dandelion Seibert als Zoe an ihre Grenze

"Man baut sich eine Figur ja immer so, dass in deren Wahrnehmung und Wahrheit, das richtig ist, was sie tun und das ist mir bei der Geschichte schon relativ schwergefallen, muss ich sagen, auch wenn ich es sehr mag, die Antagonistin zu sein", so der GZSZ-Star .

Die fiese Intrigantin nimmt die Vergiftung von Jo Gerner jetzt nämlich selbst in die Hand und den Tod ihres Erzrivalen billigend in Kauf , um ihre Ziele zu erreichen. "Bye bye, Daddy", bemerkt sie zynisch, als sie Joachims Vitamine mit dem Medikamentencocktail versetzt.

Lara Dandelion Seibert (32) freut sich darauf, eine neue Facette von ihrer Figur Zoe zeigen zu dürfen. © RTL / Anna Riedel

"Für Zoe wird es jetzt noch mal in eine etwas andere Richtung gehen. Es wird einen neuen Fokus geben, der ihr sehr viel abverlangt", blickt die Promi-Dame voraus. Es werde sehr emotional und die Ex-Agentin werde auch ein wenig dazu gezwungen, sich mehr zu öffnen, als ihr lieb ist.

"Das heißt, in nächster Zeit werden wir auch Momente sehen, in denen Zoe nicht so tough ist und ein bisschen zerbrechlicher und weicher", kündigt die 32-Jährige an.

Sie freue sich darauf, wieder mehr Emotionen zeigen zu dürfen und deutet eine neue Verbindung an: "Das finde ich total spannend, auch natürlich mit einem Spielpartner oder einer Spielpartnerin - ich will ja nichts verraten - ein bisschen was mehr entstehen zu lassen."

Gibt es also so etwas wie eine Liebesgeschichte für die Giftspritze? Lara Dandelion Seibert spricht zumindest davon, dass Zoe "menschliches Interesse" an einer anderen Person zeigen wird, "und ich glaube, das ist für die Zuschauer dann auch total spannend, den Bogen ihrer Entwicklung zu sehen".

Was konkret hinter dieser neuen Storyline steck, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.